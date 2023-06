Samo za najhrabrije

Po stilu, tematici i zvuku, novi album se ne razlikuje mnogo od svojih prethodnika objavljenih nakon ponovnog uzdizanja Swansa početkom prošlog desetljeća. “The Beggar” upravo svoje trajanje pretvara u ključno obilježje. Ono je ujedno i njegova najveća mana, jer da bi ga se zaista iskusilo mora mu se posvetiti mnogo više vremena nego što je većini dostupno. Ako ga preživite, pa možda čak i zavolite, imajte na umu da je najbolji način da ga se doživi tako da mu se podvrgnete uživo na razini glasnoće koju je nemoguće postići sa studijskom snimkom. Ako ste spremni na to, onda već sigurno znate da ćete imati priliku upravo to doživjeti ovog studenog u zagrebačkom kinu SC, a ako ga odsviraju jednako glasno kao prije mjesec dana u Ljubljani, sve će nas skupa majke tražiti u ruševinama kinodvorane. Ravno do dna