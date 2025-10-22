Tko ide, neka pripremi čepiće za uši
Frontmen legendarnih Swansa prije koncerta u Zagrebu na Sve svete: Namjera nam je stvoriti okruženje u kojem zvuk služi kao portal za blaženstvo
Swans se još jednom vraćaju u Zagreb, ovaj put na krilima svog aktualnog remek djela ‘The Birthing’ koje, navodno, označava kraj serije njihovih albuma posvećenih grandioznim orkestracijama i velikoj glasnoći. Ovo je visoko orkestrirana, iako često improvizirana glazba. Definitivno nije bučna. Glasnoća je sporedna težnjama zvuka. Mnogi zvukovi koje se čuje tijekom nastupa uživo zapravo nisu odsvirani. Ne slažem se da je iskustvo naše glazbe destruktivno. Namjera je čista, pozitivna radost kroz iskustvo zvuka – kaže Michael Gira za Ravno do dna pred nastup u Boogaloo-u 1.11. Kaže i kako je razočaran što je Trump (“Antikrist”) predsjednik SAD-a, uz optimističnu opasku kako smo preživjeli i veće kataklizme.