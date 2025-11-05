Poruke poštovanja iz Francuske

Jean-Michelova majka traži dostojanstven posljednji ispraćaj, doznaje RTL Danas. “Zbog dostojanstva, smirenosti, poštovanja prema obitelji, molitve, Lyliane, Jean-Michelova majka, traži da nema bengalskih svjetala, da nema zastava (BBB, Armada, Torcida, Udruge Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi itd.)”, navode iz obitelji vukovarskog heroja. Vukovarski heroj Jean-Michel Nicolier na posljednji će počinak biti ispraćen sutra u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara bit će u petak, 7. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, sprovodDragutina Štica bit će također na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, sukladno želji obitelji bez medijskog praćenja. Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Josipa Batarela bit će na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu, a o terminu ukopa Ministarstvo će obavijestiti naknadno. Index