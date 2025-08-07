Zagrebački holding nudi ljetovanje po mjeri džepa - Monitor.hr
Danas (17:00)

More, pansion i jet ski – i sve to bez dizanja kredita

Zagrebački holding nudi ljetovanje po mjeri džepa

Dok cijene u turizmu rastu, malo poznata odmarališta Zagrebačkog holdinga nude povoljan smještaj i razne sadržaje, osobito za djecu. U Savudriji, Velom Lošinju i Crikvenici moguće je prenoćiti već od 24 eura uz doručak, a desetodnevni programi za djecu uključuju puni pansion, prijevoz i animaciju. Smještaj varira od drvenih kućica do višekrevetnih soba i apartmana, a dostupni su i sportski tereni, kino, plaže i vodene aktivnosti. Iako objekti traže poneko ulaganje, planirani radovi trebali bi osigurati da ostanu pristupačna alternativa i iduće sezone. tportal


