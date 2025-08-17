Manje parkirališta, više parkića – i stubište se lakše pere

Duncan Enright nije mogao niti zamisliti da će primati prijetnje smrću zbog plana da smanji gust gradski promet. No, ovom se engleskom lokalnom političaru dogodilo upravo to – našao se na udaru čitave hrpe uvredljivih e-mailova i poruka na društvenim mrežama jer je sudjelovao u probnom filtriranju prometa u gradu Oxfordu. Plan, osmišljen kako bi se smanjila upotreba zagušenih gradskih cesta u najprometnijem dijelu dana, zahtijevao bi od stanara da ishode posebne dozvole, uz koje bi mogli proći kroz posebne filtere na šest ključnih cesta koje bi, pak, nadzirale kamere. U prijetećim porukama tvrdi se da Enright “želi ljudima zabraniti kretanje izvan njihovih četvrti” i optužuju ga da je “dio maligne međunarodne zavjere kako bi se kontroliralo kretanje ljudi u ime klimatske akcije”. Jutarnji