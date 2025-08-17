Manje parkirališta, više parkića – i stubište se lakše pere
15-minutni grad: kada kvart postane najbolji upravitelj zgrade
Koncept 15-minutnog grada donosi novu dimenziju upravljanja nekretninama: smanjuje troškove, povećava vrijednost stanova i olakšava život suvlasnicima. Blizina trgovina, škola, liječnika i zelenih površina čini stanare neovisnijima i sretnijima, a kvart konkurentnijim. Iskustva iz Australije i primjeri iz Osijeka i Novog Zagreba pokazuju da ovaj model nije utopija. Za upravitelje to znači suradnju s gradovima i stanarima u oblikovanju okoliša koji „radi posao“ jednako kao i dobro održavano stubište. Zgradonačelnik