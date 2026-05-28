Kako posiješ, tako ćeš (bez etikete) i žeti?
Bitka za stolom: Europski parlament želi olabaviti pravila za GMO
Europska unija planira ublažiti regulaciju nove generacije GMO-a (NGT). Prema novoj uredbi, kategorija NGT1 (biljke modificirane unutar iste vrste) bila bi izuzeta od strogih sigurnosnih provjera i obveznog označavanja na pakiranjima. Dok Europska komisija to opravdava razvojem usjeva otpornijih na klimatske promjene, ekološke udruge, mali poljoprivrednici i trgovački lanci oštro prosvjeduju. Upozoravaju da se time ugrožava suverenitet hrane, a profit prepušta biotehnološkim korporacijama. Iako su odbori EP-a tražili označavanje sjemena i zabranu patentiranja, protivnici traže potpuno odbacivanje teksta i očuvanje prava potrošača da znaju što jedu. H-alter