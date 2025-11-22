Evolucija poljupca: od žvakanja hrane do ljubavnog rituala - Monitor.hr
Ljubite se, zdravo je!

Evolucija poljupca: od žvakanja hrane do ljubavnog rituala

Poljubac je evolucijski stariji od modernog čovjeka – razvijen je kod zajedničkog pretka velikih majmuna prije 17–21 milijun godina. Definiran je kao neagresivni kontakt usnama bez prijenosa hrane. Istraživanja pokazuju da su se ljubili i neandertalci te da su razmjenjivali mikroorganizme s modernim ljudima. Poljubac je vjerojatno nastao iz prakse prenosa hrane majka-mladunac, a danas jača društvene veze i može signalizirati genetsku kompatibilnost, zdravlje i imunitet. tportal


Slične vijesti

24.11.2016. (13:40)

5 bolesti koje možete dobiti od ljubljenja

09.05.2016. (17:31)

Previše za mozak

Zašto zatvaramo oči dok se ljubimo?

Istraživanje sveučilišta Royal Holloway pojasnilo je zašto se ljudi ljube sa zatvorenim očima – jer mozak nije u stanju obraditi vizualnu i taktilnu informaciju. No nije u pitanju samo ljubljenje, čovjek se isto tako ne može istovremeno koncentrirati i na druge stvari.