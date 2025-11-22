Ljubite se, zdravo je!

Poljubac je evolucijski stariji od modernog čovjeka – razvijen je kod zajedničkog pretka velikih majmuna prije 17–21 milijun godina. Definiran je kao neagresivni kontakt usnama bez prijenosa hrane. Istraživanja pokazuju da su se ljubili i neandertalci te da su razmjenjivali mikroorganizme s modernim ljudima. Poljubac je vjerojatno nastao iz prakse prenosa hrane majka-mladunac, a danas jača društvene veze i može signalizirati genetsku kompatibilnost, zdravlje i imunitet. tportal