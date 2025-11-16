Pravda pod naponom — kad kazna postane politički alat

Izrael korak bliže uvođenju smrtne kazne za terorizam - Monitor.hr
Izrael je u prvom čitanju odobrio prijedlog zakona koji bi uveo obaveznu smrtnu kaznu za teroristička ubojstva počinjena iz nacionalističkih motiva. Kritičari upozoravaju da bi zakon nerazmjerno pogađao arapske počinitelje i poticao radikalizaciju, dok zagovornici tvrde da bi djelovao odvraćajuće. Izrael je dosad proveo samo dvije smrtne kazne, uključujući Eichmanna. Slične zakone za terorizam ima niz država, a najviše pogubljenja bilježe Kina, Iran, Saudijska Arabija i Irak. Javno mnijenje u Izraelu uglavnom podržava mjeru. Međunarodno pravo dopušta smrtnu kaznu samo za „najteže zločine“, ali široke definicije terorizma često dovode do proizvoljnih presuda. ICC je ne izriče, a organizacije poput Amnestyja protive se njenoj primjeni. tportal


„Mir, ali na Trumpov način“ — što bi moglo poći po zlu?

Gaza: Hamas pustio taoce, Trump izjavio da je rat “gotov”

  • Čini se da se imena podudaraju s popisom 20 talaca za koje se vjeruje da su još uvijek živi, javlja BBC (N1), Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi (Index), Velika okupljanja građana i slavlje očekuju se na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje ljudi iščekuju povratak talaca
  • IDF zabranio Palestincima slaviti; Trump želi u Gazu: Volim Tonyja Blaira, ali moram provjeriti je li popularan (tportal)
  • Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni summit na kojem će sudjelovati najmanje 20 svjetskih čelnika
  • ‘Spasio me iz kontejnera za smeće’: Ovo su priče 20 talaca koji uskoro idu na slobodu (24 sata)
  • Najmanje 27 ljudi ubijeno je u žestokim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih članova obitelji Dughmush u gradu Gazi (Index)
  • Trumpova brutalna diplomacija donijet će mir Bliskom istoku. Koliko će on trajati? Jutarnji prenosi članak The Economista
Nikad mu nije dosta

Ratoborni premijer – Netanyahu pokrenuo 15 sukoba u 25 godina

Najdugovječniji izraelski premijer tijekom svojih mandata vodio je zemlju kroz najmanje 15 vojnih sukoba i operacija – od Libanona krajem 90-ih, preko Gaze 2012. i 2014., do aktualnog rata s Hamasom i Hezbolahom nakon 7. listopada 2023. U karijeri je nadzirao i udare po Siriji, Iranu, Jemenu i Kataru. Njegov imidž “gospodina sigurnosti” omogućio mu je političku dugovječnost, no aktualni ratovi i visoka cijena u ljudskim životima stavljaju ga pod najveći pritisak do sada. N1

Obračun kod O.K. Eurovizije

Eurovizija kao geopolitički bojni poligon: Podmukli pokušaji Izraela da pobijedi na natjecanju na kojem su nepoželjni

Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal

Netanyahu unplugged – svijet ga prebacuje na mute

Od diplomacije, preko Eurosonga do nogometa. Izrael postaje globalno nepoželjan

Izrael se suočava sa sve većom izolacijom na svjetskoj sceni dok se rat i humanitarna kriza u Gazi nastavljaju, a negativne posljedice prelijevaju se na gospodarsku, kulturnu i sportsku sferu. Međunarodna osuda eskalirala je nakon što je Izrael najavio kopneni napad na grad Gazu i izveo zračni udar na vodstvo Hamasa u Kataru, piše CNN. EU je prošli tjedan predložila sankcije, neke su države uvele embargo na oružje, a posljedie neprijateljskog raspoloženja se osjećaju i u kulturi, sportu te svijetu showbusinessa. Sve više država prijeti bojkotom Eurosonga ukoliko će Izrael nastupati, a upitno je i sudjelovanje izraelskih klubova u međunarodnim natjecanjima. U međuvremenu, nalog za uhićenje koji je Međunarodni kazneni sud izdao protiv Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina već je ozbiljno ograničio njegova putovanja. Podržava ih jedino SAD. Index

All we are saying is give peace a chance...

Europska komisija predložila je ponovno uvođenje carina na izraelsku robu kao odgovor na rat u Gazi, EU pozvala Izrael da zaustavi ofenzivu

  • Tisuće obitelji pokušavaju pobjeći iz grada Gaze dok izraelska vojska provodi kopnenu operaciju kao dio svoje velike ofenzive usmjerene na zauzimanje grada (Index)
  • UN: Više od 10 tisuća djece u gradu Gazi treba liječenje akutne pothranjenosti (Index)
  • Plenković: Izraelska reakcija je bila pretjerana, politika koju mi zagovaramo jasna je politika koja će osigurati dva temeljna cilja u izraelsko-palestinskom sukobu, a to je da Palestinci dobiju svoju državu, a da Izrael dobije svoju sigurnost (Index)
  • Milanović: Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine (N1), ‘Već smo trebali priznati Palestinu. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta’ (Net)
  • Netanyahu želi da Izrael razvije svoju obrambenu industriju, otpornu na embarga (Index), Izrael se žali Von der Leyen, protive se planu sankcija Europske komisije: Nećemo se zastrašiti prijetnjama (tportal)
  • Netanyahu želi sastanak s Trumpom. Traži da bude odmah nakon njegova govora u UN-u (Index)
Mir, ali na njihov način...

Velika eskalacija. Izrael ide u potpunu okupaciju Gaze

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za preuzimanje vojne kontrole nad gradom Gazom, što je korak koji označava novu veliku eskalaciju u ratu. Odluka je donesena nakon sastanka koji se protegnuo duboko u noć, a njome se potvrđuje da je za okončanje sukoba potrebno “potpuno sigurnosno preuzimanje Pojasa Gaze”, piše Sky News. Na pitanje hoće li Izrael “preuzeti kontrolu nad cijelom Gazom”, odgovorio je: “Namjeravamo, kako bismo osigurali našu sigurnost, ukloniti Hamas tamo i osloboditi stanovništvo Gaze.” Dodao je kako Izrael ne želi zadržati teritorij, već uspostaviti “sigurnosni pojas” i vlast predati “arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati”. I ta je  odluka naišla na brojne kritike. Index

Kud baš sad, crni Leo?

DiCaprijev “zeleni” hotel nakon sedam godina dobio odobrenje za gradnju u Izraelu

Sedam godina nakon što je Leonardo DiCaprio najavio svoj udio u “najodrživijem hotelu na svijetu”, luksuzni projekt u izraelskoj marini Herzliyja konačno dobiva zeleno svjetlo za gradnju. DiCaprio će posjedovati 10 % hotela s 365 soba, privatnom marinom, bazenom i restoranima, a projekt se razvija u suradnji s Hagag Grupom. Iako je 2018. najavljen kao uzor održive gradnje, zbog proširenja projekta i birokracije realizacija se tek sad pokreće. Unatoč pomaku, konkretni datumi završetka još nisu objavljeni. Bauštela

Sve ide po planu, samo nemojte previše gledati

Masovni prosvjedi u Izraelu: tisuće traže prekid rata i povratak talaca

  • Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i skupina za ljudska prava upozorilo je na masovnu glad te pozvalo vlade da hitno reagiraju. Izrael, koji kontrolira ulazak pomoći u Gazu, tvrdi da nema opsade i za pothranjenost optužuje Hamas. No UN upozorava da pomoć ulazi u Pojas Gaze “na kapaljku” te da humanitarna kriza u regiji “nikad nije bila ovako teška”. (Index)
  • Tel Aviv procjenjuje da je u Gazi ostalo 50 talaca, od kojih je oko polovina još uvijek živa. Više od 10.800 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, izloženi su mučenju, izgladnjivanju i medicinskom zanemarivanju, što je rezultiralo mnogim smrtnim slučajevima, prema izvještajima palestinskih i izraelskih organizacija za ljudska prava i medija (Index)
  • Svako peto dijete u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva raste svakim danom, objavila je Palestinska agencija UN-a za izbjeglice (UNRWA), kojoj je zabranjen rad u Gazi (tportal)
  • Macron: Francuska će priznati Palestinu (N1)
  • Otvoreno pismo hrvatskim medijima – pisao je prije tri tjedna Sead Alić (izgleda da su ga napokon poslušali): Ako Izrael dnevno ubija, osakaćuje, izgladnjuje do smrti više od 300 ljudi, a o tome nema informacija – nisu li onda i hrvatski mediji u funkciji prikrivanja zločina, odnosno genocida koji se i ovog trenutka realizira u Gazi i na Zapadnoj obali?  (Moj Zagreb)
I to iz pera Izraelca

Gideon Levy: Je li legitimno ubiti šefa države?

Može li se smaknuće šefa neke države opravdati, osim u najekstremnijim slučajevima? Ukoliko je odgovor potvrdan, tko onda odlučuje koji vođa je „legitimna meta“, a koji to nije? Po kojoj logici bi Hameneija bilo dopušteno ubiti, a Benjamina Netanyahua ne? Je li dopušteno smaknuti Vladimira Putina, ali ne i Donalda Trumpa? Tko od njih predstavlja veću prijetnju svijetu? Sve ovisi o perspektivi promatrača. Ukoliko ostavimo po strani pretpostavku koju je Izrael sam izmislio, a prema kojoj mu je dopušteno činiti ono što je ostatku svijeta zabranjeno, tada na ova pitanja više nije lako odgovoriti. Pritom, pozivanje na izraelsku iznimnost zbog Holokausta i masakra 7. listopada sve manje „drži vodu“ – i svijetu je toga dosta. Odgovor mora biti univerzalan. Izraelski novinar Gideon Levy za dnevni list Haaretz iz Tel Aviva. (Lupiga)

S jedne strane se ispaljuju rakete, s druge dude varalice

Trump se prema Iranu odnosi kao Bush prema Iraku. SAD će se priključiti izraelskom napadu

Trump je u četvrtak navečer rekao da će odluku o eventualnom izravnom uključenju u sukob donijeti u roku od dva tjedna. Time, navodno, želi dati prostor diplomaciji dok se istovremeno procjenjuje može li i to moćno američko oružje postići efekt kakvom se nadaju, a u ovom je trenutku otklonjena mogućnost korištenja američkog taktičkog nuklearnog oružja u uništavanju iranskih postrojenja. Prije nešto više od dvadeset godina, američki predsjednik George W. Bush također je izbore osvojio „izolacionističkom“ kampanjom, da bi se našao suočen s dvojbom razvija li Irak nuklearno oružje ili ne koja ga je, bez konkretnih dokaza, dovela do rata koji je imao posljedice koje nisu prevladane ni do danas. Uspostavilo se, naknadno, kako tog oružja u Iraku nije bilo. Te su katastrofalne posljedice uključivale 4 480 mrtvih američkih vojnika i još oko 32 tisuće ranjenih, dok je u Iraku poginulo preko 100 tisuća civila. Financijska je šteta bila najmanje 806 milijardi dolara. Rušenje Iraka dovelo je do ISIL-a. Faktograf

  • Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević u razgovoru za RTL analizirao je posljedice eskalacije sukoba na Bliskom istoku: ističe kako rat između Izraela i Irana ide u prilog Rusiji, jer odvlači pažnju međunarodne zajednice s ukrajinske krize (Nacional)