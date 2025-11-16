Pravda pod naponom — kad kazna postane politički alat
Izrael korak bliže uvođenju smrtne kazne za terorizam
Izrael je u prvom čitanju odobrio prijedlog zakona koji bi uveo obaveznu smrtnu kaznu za teroristička ubojstva počinjena iz nacionalističkih motiva. Kritičari upozoravaju da bi zakon nerazmjerno pogađao arapske počinitelje i poticao radikalizaciju, dok zagovornici tvrde da bi djelovao odvraćajuće. Izrael je dosad proveo samo dvije smrtne kazne, uključujući Eichmanna. Slične zakone za terorizam ima niz država, a najviše pogubljenja bilježe Kina, Iran, Saudijska Arabija i Irak. Javno mnijenje u Izraelu uglavnom podržava mjeru. Međunarodno pravo dopušta smrtnu kaznu samo za „najteže zločine“, ali široke definicije terorizma često dovode do proizvoljnih presuda. ICC je ne izriče, a organizacije poput Amnestyja protive se njenoj primjeni. tportal