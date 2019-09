Ako me pitate sviđa li mi se parodija koju je novinar Indexa spjevao, odmah ću vam odgovoriti – ne. Ona nema puno vrlina, no postoji jedna vrlina koju njegova parodija ima, a to je jedina vrlina koju joj zažareni protivnici osporavaju. Duhačekova je pjesma, naime, patriotska. Patriotska je zato što govori o onome o čemu zabrinuti patriot 2019. mora govoriti. A to nešto su govna. Jer, fekalna verzija “Vile Velebita” nije nastala u zrakopraznom prostoru. Ona je nastala u jednom vremenu i prostoru, u Hrvatskoj ljeta 2019., ljeta kad se o govnima više ne može ne govoriti – piše i opet uobičajeno sjajni Jurica Pavičić za Jutarnji.