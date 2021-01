Junaci svoga doba

E, koji je to krvav posal bija, koji su to junaci izgradili sve one naše rive i mule kroz godine. Danas je to ipak malo lagje, tehnika je napredovala, ali more je uvik vrag… I dalje je težak posal ronioca u građevinskin poslima oko podmorskih konstrukcija pristaništa i privezišta. A imamo i podmorske arheologe, koji četkicama brišu prašinu sa starih brodov i amfori. Da batiskafe i podmornice ne spominjen, ka ni ronioce sa maskama, perajama, bocama kisika i kamerama, koji ka podvodni snimatelji snimadu ribe, rake i lažinu, dušu dalo za Našional džeografik. Posebno su popularni športski ronioci, ko će dublje, ko će duže ronit bez zraka. Piše Edo Šegvić za Slobodnu Dalmaciju