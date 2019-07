Klauški: Jasno je da ovi ministri odlaze. Nije jasno zašto drugi ostaju…

Jokić je djecu iz zagrebačke Dubrave pitao što slušaju, a ovi mu odgovorili Baku Praseta (evo ga ovdje), što ga je razočaralo pa poslušao ovog turbo treš-repera i zaključio da je čak i Baka Prase “ispod razine dopuštenog za hrvatsku dnevnopolitičku svakodnevnicu jer njegovo ‘Ulazim u kola i upalim sport. Riba kad to vidi seda na kost’, kolikogod seksističko, zapravo je sramežljivo u usporedbi s time kad hrvatska ministrica premlaćivanje žene svojeg stranačkog kolege opravdava s ‘Tako vam je to u braku’. Od svih društvenih podsustava, onime što i kako pjeva i poručuje gospodin Ilić najsličniji je upravo političkim aparatima na ovim prostorima, a on sam, koliko god se pokušao prikazati žrtvom koju proganjaju, proizvod je tog istog sustava vrijednosti koji političari ovdje desetljećima njeguju”.