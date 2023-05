Kako se računa vrijeme tamo gore

Na Međunarodnoj svemirskoj stanici koja doživi 16 zalazaka sunca dnevno vremenska zona je univerzalno vrijeme (UT), što je isto kao srednje vrijeme po Greenwichu (GMT). Po toj logici, univerzalno vrijeme je i vrijeme na Mjesecu. Zasad nema dogovora o tome koja će se vremenska zona koristiti kada ljudi s Artemisom III. slete na površinu Mjeseca nakon što se uspostavi jedna ili više baza. Trenutno se robotske misije održavaju u vrijeme koje odgovara određenim vremenskim zonama u toj zemlji. Korištenje Sunca za računanje vremena, kao što to činimo na Zemlji, neće ni približno funkcionirati. Od izlaska do zalaska Sunca na Mjesecu ima 14,77 zemaljskih dana pa su potrebne neke podjele. Jedan od prijedloga je ideja lunarnog standardnog vremena, gdje su sekunde, minute i sati bili isti, ali su se 24 sata nazivala ciklusom, a 30 ciklusa punim lunarnim danom, što je otprilike točno. Astronauti koji su bili na Mjesecu koristili su Ground Elapsed Time (GET) koje je sada poznato kao Mission Elapsed Time. Vrijeme se računalo kao minute, sati i dani od lansiranja. Net