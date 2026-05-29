Danas (11:00)

Rimljani gradili stoljećima, moderni investitori betonirali u trenu

Kontroverzna novogradnja iza pulske Arene zauvijek mijenja vizuru centra

Nova stambena zgrada na uglu Varaždinske i Ulice Croazia, smještena tik iza pulske Arene, izazvala je val ogorčenja na društvenim mrežama. Građani i mediji optužuju projekt za devastaciju povijesnog krajobraza i pretjeranu betonizaciju. Iako zgrada s 20 stanova ima pravomoćnu građevinsku dozvolu iz 2025. godine te se gradi “po pravilima”, kontroverze je izazvala bivša pročelnica koja je investitoru, tvrtki Mer Arena, odobrila izgradnju dodatne etaže. Struka upozorava da ovaj slučaj dokazuje hitnu potrebu za revizijom trenutnog GUP-a kako ovakvi zahvati ne bi postali pravilo. Bauštela, Jutarnji


24.04. (10:00)

Štiklom po rimskom kamenu

Pulska Arena između profita i očuvanja povijesne baštine

Pulska Arena suočava se s krizom identiteta dok kritike o “stihijskom upravljanju” postaju sve glasnije, sve to uoči nove sezone koncerata. Novi pravilnik Grada Pule pokušava balansirati između zarade i zaštite ograničavanjem broja posjetitelja na 8.000 te uvođenjem jedinstvenog izvođača za tehničku opremu kako bi se smanjila oštećenja. Dok gradonačelnik Grbin dopušta nastupe svima koji poštuju ustavne vrijednosti, struka, predvođena akademikom Matijašićem, upozorava da masovni koncerti i buka nepovratno ugrožavaju spomenik. Ključni problem ostaje pitanje: je li Arena prvenstveno vrhunska pozornica ili kulturno blago koje zahtijeva strožu zaštitu radi očuvanja za buduće generacije? HRT

10.02. (19:00)

Nisu Rimljani računali na basove kad su je gradili

Pulska Arena pred rekordnom koncertnom sezonom, stručnjaci upozoravaju na rizike

Pulska Arena ove će godine ugostiti najmanje 13 koncerata, više nego dosadašnji neformalni limit od deset, nakon što je ta odredba uklonjena iz javnog poziva Grada Pule. Arheološki muzej Istre upozorava na logističke i tehničke probleme koji mogu utjecati na očuvanost amfiteatra, poput učestalog ulaska opreme, neograničenih decibela i nekontroliranih niskih basova. Najavljuju se mjere poput jednog zajedničkog krova i budućih ograničenja buke, dok Grad tvrdi da broj programa nikad nije bio strogo ograničen. tportal… samo ove godine tamo nastupaju Lenny Kravitz, Moby, David Byrne, Nick Cave, Jovanotti, Kraftwerk, Lorde… Forum

05.01. (20:00)

Kazalište s programom. Izbornim

Peđa Grbin smjenama pripremio teren za čistku u kulturi, pljušte reakcije

U Puli je došlo do burnih reakcija nakon što je gradonačelnik Peđa Grbin smijenio članicu Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Sanelu Pliško, a umjesto nje postavio Slađanu Pletikos Pernar, kandidatkinju s izborne liste Gorana Mihovilovića, njegova koalicijskog partnera. Oporba i dio javnosti smatraju da je u pozadini odluke priprema terena za postavljanje redatelja Jasminka Balenovića na čelo Istarskog narodnog kazališta, a pošto ovo nije prva Grbinova smjena, čini se da planira zahvatiti i širi prostor kulturnih ustanova. tportal, Novi list… dobio je i otvoreno pismo: Težimo li da budemo najbolji u nečemu ili nam je svejedno? Postižemo li to postavljanjem najboljih stručnih ljudi koje imamo (a ima ih dovoljno u ovom gradu) na upravljačke pozicije ili se vraćamo u prošlost u kojoj je sve stagniralo jer su na upravljačkim pozicijama bili stranački ljudi bez potrebnog stručnog iskustva? Ravno do dna