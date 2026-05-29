Rimljani gradili stoljećima, moderni investitori betonirali u trenu
Kontroverzna novogradnja iza pulske Arene zauvijek mijenja vizuru centra
Nova stambena zgrada na uglu Varaždinske i Ulice Croazia, smještena tik iza pulske Arene, izazvala je val ogorčenja na društvenim mrežama. Građani i mediji optužuju projekt za devastaciju povijesnog krajobraza i pretjeranu betonizaciju. Iako zgrada s 20 stanova ima pravomoćnu građevinsku dozvolu iz 2025. godine te se gradi “po pravilima”, kontroverze je izazvala bivša pročelnica koja je investitoru, tvrtki Mer Arena, odobrila izgradnju dodatne etaže. Struka upozorava da ovaj slučaj dokazuje hitnu potrebu za revizijom trenutnog GUP-a kako ovakvi zahvati ne bi postali pravilo. Bauštela, Jutarnji