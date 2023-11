I njoj se putuje

Velika novoformirana santa leda, koju su označili kao A-76, uočena je na satelitskim snimkama misije Copernicus Sentinel-1, objavila je ESA na svojim stranicama (HRT). Ledena santa duga je 175 kilometara, široka je 25 kilometara i zauzima površinu od 4320 četvornih kilometara. Za usporedbu, španjolski otok Mallorca ima površinu od 3540 četvornih kilometara. Trenutno najveća santa leda na svijetu nastala je odvajanjem od Antarktike, što je dio prirodnog procesa, što znači da nije povezano s klimatskim promjenama, pojasnio je glaciolog sa Sveučilišta Colorado iz Bouldera.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved #A76 is now the biggest iceberg in the world!

The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here’s how it looked on 16 May👇https://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021