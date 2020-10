Gradonačelnik Bandić Gradskoj skupštini je predložio da prihvati prijedlog dodjele novčane pomoći vlasnicima nekretnina oštećenih u potresu u visini 30 posto od procijenjenog iznosa štete, ali ne više od 50 tisuća kuna. Za tu je mjeru predviđeno oko 15 milijuna kuna, a mogu se prijaviti građani čija je nekretnina oštećena iznad 30 posto njezine vrijednosti. Bandić to nije naveo, ali to znači da će samo njih 300 uspjeti doći do novca. Kako će se birati, danas nitko nije spomenuo, a iduća sjednica je – nakon ljetne stanke, piše Telegram.