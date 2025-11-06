Pola stoljeća od prvog koncerta Sex Pistolsa: rođenje punka u kaosu i tučnjavi - Monitor.hr
Danas (20:00)

Anarchy in the UK

Pola stoljeća od prvog koncerta Sex Pistolsa: rođenje punka u kaosu i tučnjavi

Na današnji dan 1975. godine, u dvorani Umjetničke škole Svetog Martina u Londonu, Sex Pistolsi su održali svoj prvi koncert. Pred dvadesetak zatečenih posjetitelja odsvirali su tri obrade, izazvali nered i praktički uništili pozornicu. Taj kratki, kaotični nastup pokrenuo je punk revoluciju koja je promijenila glazbu i kulturu. Iako su tada djelovali poput skupine amatera s ukradenim gitarama, njihova energija, prkos i nihilizam ubrzo su postali globalni simbol otpora i „uradi sam“ duha sedamdesetih. Vanja Majetić za tportal


Slične vijesti

24.08.2023. (18:18)

Paraf: Punk je stav prema životu, a ne samo glazba i irokeza

27.05.2023. (23:00)

Zločesta deca :)

Dogodilo se na današnji dan: Sex Pistols i “God Save The Queen”

Na današnji dan, 27. svibnja 1977., objavljen je singl Sex Pistolsa “God Save The Queen” kao svojevrsna točka na “i” godinu ranijeg začetog projekta znanog kao “The Anarchy Tour”. Točnije: prve engleske turneja Sex Pistolsa i drugova: The Clash, Damned, Buzzcocks te Johnny Thunder & The Heartbreakers. Turneja koja je diljem Otoka prenijela punkersko evanđelje i bila – kako se do danas kunu svjedoci – užasavajuća, kaotična i zacijelo najgore odsvirana u povijesti britanskog rokijanja uživo… “Anarchy Tour” koja je krenula u samo praskozorje velike punkerske revolucije, dakle na isteku 1976., možda i ne bi cimnula toliko kontroverzne medijske pažnje uz demonizaciju tabloida i “ozbiljnih” novina (čega je izravan rezultat bio niz zabrana nastupa Pistolsa) da joj nije prethodio skandal s nastupom Sex Pistolsa u gledanom televizijskom “Today Show” programu ITV-a. Mixer

30.01.2023. (11:07)

In memoriam: Tom Verlaine (1949. – 2023.) – egomanijak koji je punk lansirao daleko u svemir

30.12.2022. (21:00)

Možda uspiju, ali bedž i majicu OSE (zasad) nitko ne nosi

One Step Away – Zzzzzzzzzzz: Pop-punk bez čvrstog punkerskog stava

Neće biti teško zapamtiti naziv albuma zujave ose s 11 ‘Z’ jer toliko ima pjesama na ovome, tja, tek trećem albumu benda Zokija Piberčnika, nekadašnjeg basiste Overflow i njegove kombinirane varaždinsko-koprivničke-zagrebačke postave. Svijet je otišao lukavom, lijepom i privlačnom Đavolu na ispovjed: Bog je novac i prestiž, a svatko mu zna karakter i zadovoljstva. Nisam pripadnik pop-punka, da budemo jasni, izvornog punka da, odgojio me i usmjerio, ali ovakav poetski sadržaj unatoč relativno solidne autorske svirke u kojoj nema zamjerke, fine produkcije i svih superlativa na račun iskustva Overflow, jednostavno nije punk s potpunom brutalnošću i sirovim, neophodnim izbojcima. Umiven je i ušminkan poput agresivnije varijante Avril Lavigne, a to pali, ide i komercijalno je jako uspješno. Terapija

15.10.2022. (00:00)

Samo žestoko

The Godfathers ‘Alpha Beta Gamma Delta’ – It’s Only Rock’n’Roll

Uoči novog koncerta u Zagrebu, Godfathersi su objavili već drugi dobar album zaredom, što predstavlja veliku vijest iz nekoliko razloga. Kao prvo, nema previše bendova iz njihovog vremena čija se aktualna izdanja uopće mogu uspoređivati s onima iz najboljih dana, posebno kada u svojoj postavi imaju tek jednog originalnog člana. Uz to, „Alpha Beta Gamma Delta“ frontmen Peter Coyne snimio je s potpuno novim glazbenicima, i to nakon što je prethodne ‘kumove’ otpustio postom na Facebooku. Odjeveni kao mafijaši, odnosno likovi iz filma po kojem su se nazvali, Coyne i ekipa naslanjali su se na slavnu rock tradiciju koja se protezala sve od The Who i Stonesa pa do Sex Pistolsa i The Clash, a kada je takav izričaj u danima britpopa ponovno postao kul, u kreativnom su smislu već bili na ‘putu prema dolje’. Danas je, pak, možda i najgore vrijeme za takve rock sastave, što djelomično objašnjava i zašto su posljednje albume objavili samostalno. Ravno do dna

12.11.2021. (15:00)

Ajmo, šutka

Amyl and The Sniffers ‘Comfort To Me’ – nabrušeni punk revivalisti

Ma koliko ga puta pokapali, punk ne samo da odbija umrijeti, već svako malo izbaci neki novi bend koji raspameti i publiku i kritiku. Posljednji takav bend je australska četvorka Amyl and The Sniffers koja se na glazbenu scenu 2019. obrušila silinom tornada, ponajprije zahvaljujući Amy Taylor, suludo nabrušenoj i uvjerljivoj frontwoman koja na pozornici djeluje poput nuklearnog reaktora koji je otkazao poslušnost pa čistu energiju izbacuje svuda oko sebe. Ravnododna

05.08.2020. (17:30)

Punk u duši

Arsenijević: Akademizam ne treba kod mladih izazivati kompleks manje vrijednosti

Dobar intervju pisca i glazbenika Vladimira Arsenijevića: Tokom šezdesetih i sedamdesetih rokenrol je doživeo neviđeni uspon, a gitar-heroji i frontmeni bendova postali su polubogovi. Pank je te stvari razgolitio, spustio na zemlju i poslao poruku: možeš sve da uradiš sam i ne treba niko da posreduje između tebe i stvari do kojih ti je stalo! Tehnička savršenost nije važna! Možeš sve da radiš, i ni jedan akademizam ili tehničko savršenstvo ne treba kod tebe da razvije kompleks manje vrednosti. Pank je ohrabrivao mlade ljude, i ja sam shvatio da uopšte nije potrebno da idem u muzičku školu da bih svirao gitaru u nekom bendu. Jednako tako, nije potrebno da studiram književnost da bih pisao… završio sam samo srednju ugostiteljsko-turističku školu i po obrazovanju sam kuvar-tehničar. Kada neko želi da me ‘uvredi’, kaže mi da sam kuvar. A ja pritom ne vidim ništa loše u tome da si kuvar koji se bavi pisanjem. Naprotiv. To je nešto što sam poneo iz panka. Nije važno da budeš doktor književnosti da bi pisao, a stvar često čak stoji i u obrnutoj korelaciji.

31.05.2018. (16:59)

Party for your right!

Tajlandski punkeri ustali protiv vojne hunte: U ovoj državi nema slobode

Tajlandom već četiri godine vlada vojna hunta, a protiv ove diktature doslovce najglasnije je ustala lokalna punk i heavy-metal scena velikim koncertom bendova Shock Shuck, Drunk All Day, Killing Fields, Blood Soaked Street of Social Decay i Anarthipathai. Guardian je bio na koncertu na kojem su letjele Martensice, psovalo se na vođu hunte Prayutha Chan-ochaa, mladi su plesali pogo, ali bilo je i gospođa u 60-ima koje su razumjele da je ovo glas slobode i prava.