Anarchy in the UK
Pola stoljeća od prvog koncerta Sex Pistolsa: rođenje punka u kaosu i tučnjavi
Na današnji dan 1975. godine, u dvorani Umjetničke škole Svetog Martina u Londonu, Sex Pistolsi su održali svoj prvi koncert. Pred dvadesetak zatečenih posjetitelja odsvirali su tri obrade, izazvali nered i praktički uništili pozornicu. Taj kratki, kaotični nastup pokrenuo je punk revoluciju koja je promijenila glazbu i kulturu. Iako su tada djelovali poput skupine amatera s ukradenim gitarama, njihova energija, prkos i nihilizam ubrzo su postali globalni simbol otpora i „uradi sam“ duha sedamdesetih. Vanja Majetić za tportal