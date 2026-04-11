Danas (07:00)

Naša 'Željezna lady'

Potresna ispovijest Jadranke Kosor: Odrastanje uz nasilje i neotvorena pisma

U dokumentarnom serijalu “Varoški amarcord”, bivša premijerka Jadranka Kosor otkrila je traumatične detalje djetinjstva obilježenog obiteljskim nasiljem, vršnjačkim maltretiranjem i očevim odbacivanjem. Prisjetila se mučnih scena zlostavljanja majke, ubojstva ljubimca te pokušaja seksualnog uznemiravanja od strane očuha kojeg je sama izbacila iz kuće. Posebno bolno svjedočanstvo ticalo se pisama upućenih ocu koji se nikada nije odazvao pozivu na maturalni valcer. Jednog je dana dočekala velika kuverta iz koje su ispala sva pisma koje mu je godinama slala, i to neotvorena i nepročitana. Unatoč teškoj prošlosti, mir je pronašla u krugu obitelji i simboličnom “kultu gibanice”, završivši svoju priču plesom koji je čekala cijeli život. Večernji, HRT


04.02. (19:05)

Jadranka Kosor povodom treće autobiografske knjige: Sve što sam radila kao premijerka opet bih ponovila

21.07.2024. (16:00)

Tek toliko da negdje ima oponenta

Jadranka Kosor: Plenkoviću Milanović politički savršeno odgovara kao predsjednik države

I ako dobije novi mandat, a vjerojatno hoće, i dalje će živjeti ta tvrda kohabitacija iz koje najviše dobiva Andrej Plenković jer su ovlasti predsjednika države relativno sužene. On ga može stalno držati na tihoj vatri kad se ne želi dogovarati ni oko čega pa ni oko veleposlanika. Zbog tog tvrdog odnosa pati država, institucije, ali to građani kao da više i ne propituju. Mislim da će predsjednik HDZ-a odabrati nekoga tko neće biti hametice potučen, ali neće imati realne šanse za pobjedu iako iz HDZ-a najavljuju pobjedu. No ništa nije gotovo dok nije gotovo, možda bude iznenađenja. Ne smijemo, kombinirajući i predviđajući, zaboraviti da su u dva zadnja izborna ciklusa za predsjednika države gubili favoriti. Bivša premijerka za Nacional.

27.04.2024. (01:00)

Tko pod drugim jamu kopa...

Kosor: Plenković je spreman prijeći svima preko svega, samo ne Milanoviću

Svaki dan od izborne noći izgleda sve luđe i luđe. Nikad toliko licemjera i dvoličnosti u političkom prostoru. Nikad toliko lažljivaca koji gledaju u oči i lažu. Čudim se da prvi dan pregovora Domovinski pokret nije tražio da Ivan Penava kao predsjednik stranke bude predsjednik parlamenta. U političkim pregovorima oni koji ulaze s velikim mirazom traže časne pozicije. Ako Plenković kaže da Milanović za njih kao predsjednik više ne postoji, zanima me kome će ići po mandat za sastavljanje Vlade. To će biti jako zanimljivo za gledati.

Domovinski pokret je jasno poručio da je svaki glas za Plenkovića glas za silovatelje i ratne zločince. Preko toga se u političkom prostoru jednostavno ne može prijeći. Sve je to zbog toga da će on sad iz dišpeta složiti većinu. Pupovac šuti, ali je sigurno duboko revoltiran. Vjerojatno je u dogovoru s Plenkovićem da se drže zajedno i vide kako je to moguće premostiti, no ne vjerujem da je to trajno moguće. Jadranka Kosor za N1.

10.07.2020. (18:30)

Nema nevažnih funkcija

SDSS dobiva mjesto potpredsjednika Vlade. Je li ono tako nevažno kako se to prikazuje?

Kao što je nekoć u vladi Ive Sanadera potpredsjednik bio SDSS-ov Slobodan Uzelac, tako će i Andrej Plenković mjesto potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava dati SDSS-ovom Borisu Miloševiću. Kako se radi o potpredsjedniku bez ministarstva, mnogi su komentirali da ta funkcija ne donosi neku moć u Vladi. No Jadranka Kosor upozorava da to nije baš tako. T-portal

22.07.2018. (13:49)

Jadranka Kosor: Thompson sigurno ne spada među ljude koji ujedinjuju Hrvate… To su sjajni individualci, sportaši koji dugo žive izvan Hrvatske i mislim da velik dio njih ne zna zašto je to postao problem u Hrvatskoj.

29.06.2017. (20:43)

Piranha 3D

Sanader: Ovo je čisto otimanje hrvatskog teritorija, nisam to želio potpisati

Bivši premijer Ivo Sanader u Dnevniku Nove TV, komentirajući gubitak Piranskog zaljeva, rekao je da se Hrvatska nalazi u jako opasnom trenutku. „Ovo je nakon završetka rata najozbiljnija situacija s kojom se Hrvatska suočava. Ovaj sporazum kojeg je potpisala Kosor je bio meni ponuđen, ja ga nisam želio potpisati jer sam znao da nudi više Sloveniji. To je čisto otimanje hrvatskog teritorija“, kaže Sanader. Index

19.04.2017. (17:22)

Jadranka Kosor objavljuje knjigu pod nazivom 'Dan nakon jučer'

19.04.2017. (16:49)

Jadranka Kosor objavljuje knjigu pod nazivom ‘Dan nakon jučer’

Bivša premijerka Jadranka Kosor objavit će u izdanju knjižare Ljevak knjigu nazvanu – Dan nakon jučer.

U njoj su okupljeni njezini tekstovi s bloga i kolumne pisane za slovenski Dnevnik u razdoblju od 2015. do 2017. godine, u kojima daje dnevnopolitičke komentare hrvatske unutarnje i vanjske politike iz kuta žene u politici, koja je na osobnoj razini bila svjedokom svega što ‘visoka politika’ nosi – susreta s brojnim državnicima, političkih prijateljstava, ali i izbacivanja iz stranke.

“Moji tekstovi nisu napisani ni protiv koga, u njima nema ni osvete ni mržnje ni prezira. U blogovima sam pratila osobito političke događaje nakon parlamentarnih izbora 2015. i to se, nehotice, pretvorilo u kronologiju uspona i brzog pada jedne nevjerojatne, samourušujuće vlade i vlasti. Svaki je blog nadahnut nekom izjavom ili događajem, a puno je i originalnih citata koji govore više od bilo kakvih komentara… Svi tekstovi koje sam pisala i koji su se sljubili u knjigu pomogli su mi da udahnem, da se odmaknem i zamahnem. I da shvatim da života ima i izvan politike. Ako nekom mladom političaru ili političarki neki od ovih tekstova pomogne u izbjegavanju bar jedne od zamki kakve su opisane u ovom štivu, veselit ću se.
Dakle, unatoč svim usponima i padovima, političkim i životnim, nisam prestala vjerovati da se uporan rad isplati i da nikada ne treba prestati zagovarati vrijednosti do kojih nam je osobito stalo. Poznajem mnoge ljude kojima rad i upornost još uvijek nešto znače. Tima i takvima se i obraćam, a drugi mi više nisu važni. Jer velik je napredak kad shvatiš da se za nevažne i ne trebaš boriti i zbog njih ‘žderati'”, piše Kosor u predgovoru knjige.

Mali podsjetnik na događaj koji je inspirirao naslov knjige:

11.12.2016. (18:40)

Jadranka Kosor: Državnog tajnika za obrazovanje Matka Glunčića koji diskriminira djecu treba smijeniti, i to uz ispriku

23.09.2016. (15:51)

Iz vlastitog iskustva

Jadranka Kosor: Za diskriminaciju u politici krive su i same žene

Za diskriminaciju žena u politici dijelom su krive i žene same, piše bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u kolumni za Dnevnik.si. “Ruku na srce, žene ne vole svoj glas davati ženama i u politici više vjeruju muškarcima jer misle da je to muški posao, makar to žene javno neće nikada priznati”, piše Kosor. Navodi i da se ženama političarkama ne opraštaju osobine ili ponašanje koje se kod muških kolega smatraju normalnima ili čak poželjnima. Index