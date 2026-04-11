Naša 'Željezna lady'

Bivša premijerka Jadranka Kosor objavit će u izdanju knjižare Ljevak knjigu nazvanu – Dan nakon jučer.

U njoj su okupljeni njezini tekstovi s bloga i kolumne pisane za slovenski Dnevnik u razdoblju od 2015. do 2017. godine, u kojima daje dnevnopolitičke komentare hrvatske unutarnje i vanjske politike iz kuta žene u politici, koja je na osobnoj razini bila svjedokom svega što ‘visoka politika’ nosi – susreta s brojnim državnicima, političkih prijateljstava, ali i izbacivanja iz stranke.

“Moji tekstovi nisu napisani ni protiv koga, u njima nema ni osvete ni mržnje ni prezira. U blogovima sam pratila osobito političke događaje nakon parlamentarnih izbora 2015. i to se, nehotice, pretvorilo u kronologiju uspona i brzog pada jedne nevjerojatne, samourušujuće vlade i vlasti. Svaki je blog nadahnut nekom izjavom ili događajem, a puno je i originalnih citata koji govore više od bilo kakvih komentara… Svi tekstovi koje sam pisala i koji su se sljubili u knjigu pomogli su mi da udahnem, da se odmaknem i zamahnem. I da shvatim da života ima i izvan politike. Ako nekom mladom političaru ili političarki neki od ovih tekstova pomogne u izbjegavanju bar jedne od zamki kakve su opisane u ovom štivu, veselit ću se.

Dakle, unatoč svim usponima i padovima, političkim i životnim, nisam prestala vjerovati da se uporan rad isplati i da nikada ne treba prestati zagovarati vrijednosti do kojih nam je osobito stalo. Poznajem mnoge ljude kojima rad i upornost još uvijek nešto znače. Tima i takvima se i obraćam, a drugi mi više nisu važni. Jer velik je napredak kad shvatiš da se za nevažne i ne trebaš boriti i zbog njih ‘žderati'”, piše Kosor u predgovoru knjige.

