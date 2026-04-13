Dvije proslave, jedna nada

Prema popisu iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63 posto, dok je katolika 83,2 posto. Velika većina katolika u Hrvatskoj su, očito, Hrvati, no ono što popis stanovništva ne pokazuje je da se Hrvati i katolici koji žive u Hrvatskoj mogu svrstati u dvije skupine: prvu čine Hrvati koji su katolici, a drugu Hrvati katolici. Hrvati katolici smatraju da imaju pravo, i to više nego ostali građani, normirati i hrvatsko društvo i Republiku Hrvatsku po vlastitim zamislima, a sve koji se s tim zamislima ne slažu lako proglašavaju veleizdajnicima. Obilježava ih, među ostalim, kombinacija ekstremnog i isključivog hrvatskog nacionalizma, naslonjenog i na tekovine genocidne NDH, demonizacije socijalističke Jugoslavije, glorifikacije i mitologizacije Domovinskog rata, netrpeljivosti prema LGBT ljudima i Srbima, a nekima i osjećaj da im o glavi i dalje radi Udba, na čiju se navodnu trajnu moć redovito pozivaju. Gordan Duhaček za Lupigu.