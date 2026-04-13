Pravoslavlje u usponu dok se čeka kalendarsko pomirenje - Monitor.hr
Danas (07:00)

Dvije proslave, jedna nada

Pravoslavlje u usponu dok se čeka kalendarsko pomirenje

Dok tradicionalne zapadne crkve u Njemačkoj gube članove, broj pravoslavnih vjernika premašio je četiri milijuna, prvenstveno zbog migracija. Unatoč prošlogodišnjem jubilarnom zajedničkom slavlju, Uskrs 2026. ponovno se slavi odvojeno zbog razlika između gregorijanskog i julijanskog kalendara te pravila Nicejskog sabora. Iako su papa Lav XIV. i patrijarh Bartolomej I. izrazili snažnu volju za usklađivanjem datuma kao znakom kršćanskog jedinstva, pravoslavne zajednice ostaju vjerne tradiciji. Ipak, sve jači ekumenski dijalog ulijeva nadu da će zajednički termini u budućnosti postati pravilo, a ne iznimka. DW


01.03.2025. (07:00)

Vjera zbog vjere, a ne vjere i nacije

Duhaček: Postoji razlika između Hrvata katolika i Hrvata koji su katolici

Prema popisu iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63 posto, dok je katolika 83,2 posto. Velika većina katolika u Hrvatskoj su, očito, Hrvati, no ono što popis stanovništva ne pokazuje je da se Hrvati i katolici koji žive u Hrvatskoj mogu svrstati u dvije skupine: prvu čine Hrvati koji su katolici, a drugu Hrvati katolici. Hrvati katolici smatraju da imaju pravo, i to više nego ostali građani, normirati i hrvatsko društvo i Republiku Hrvatsku po vlastitim zamislima, a sve koji se s tim zamislima ne slažu lako proglašavaju veleizdajnicima. Obilježava ih, među ostalim, kombinacija ekstremnog i isključivog hrvatskog nacionalizma, naslonjenog i na tekovine genocidne NDH, demonizacije socijalističke Jugoslavije, glorifikacije i mitologizacije Domovinskog rata, netrpeljivosti prema LGBT ljudima i Srbima, a nekima i osjećaj da im o glavi i dalje radi Udba, na čiju se navodnu trajnu moć redovito pozivaju. Gordan Duhaček za Lupigu.

15.11.2023. (21:00)

Tajna društva za koja svi znaju

Vatikan potvrdio: Katolici ne smiju biti članovi masonskih društava

Aktivno članstvo vjernika u Slobodnom zidarstvu zabranjeno je zbog nepomirljivosti katoličke doktrine i masonerije – rekla je vatikanska Kongregacija za nauk vjere u pismu koje su vatikanski mediji objavili u srijedu. Pismo je datirano 13. studenoga, a supotpisao ga je papa Franjo i ono je odgovor filipinskom biskupu, uznemirenom zbog rasta broja slobodnih zidara u njegovoj zemlji. Masonske lože su uglavnom isključivo muška udruženja, povezana s tajanstvenim simbolima i obredima. Također ih se ponekad povezuje s teorijama urote po kojima ta bratstva u velikoj mjeri utječu na svjetska zbivanja. Skupina tvrdi da ima 180.000 muških članova, uz dvije ženske lože u Engleskoj s dodatnih 5.000 članova te procjenjuje da masona u svijetu ima oko šest milijuna. N1

01.06.2017. (23:52)

Raste brada

Religija u istočnoj Europi: Pravoslavci sve religiozniji, katolici sve manje

U zemljama s većinski pravoslavnim stanovništvom u istočnoj i srednjoj Europi od 1991. do 2015. broj onih koji se izjašnjavaju kao pravoslavci se povećao, dok većinski katoličke zemlje bilježe pad broja katolika u ovom razdoblju. U brojkama – 1991. godine 37% Rusa izjašnjavalo kao pravoslavci, a 2015. godine 71%, u Ukrajini je 1991. bilo 39% pravoslavaca, 2015. godine 78%. Katolici: 1991. godine 96% Poljaka izjašnjavalo se katolicima, 2015. godine 87%, u Mađarskoj 1991. godine 63%, a 2015. godine 56%. Katolici međutim idu češće u crkvu – njih 25% ide svaki tjedan, a kod pravoslavaca tjedno ide njih 10%. Najviše onih što se izjašnjavaju ateistima ili agnosticima je su Češkoj – 72%, i u Estoniji, 45%. Al Jazeera Balkan

08.12.2015. (15:31)

Hodanje po vodi

Klizalište u Đakovu besplatno samo za djecu katolika

Grad Đakovo časti besplatnim klizanjem, ali samo onu djecu koja su redovita na ranojutarnjim misama u đakovačkoj katedrali, upozorava Protagora, udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba. Protagora ovo smatra očitim slučajem diskriminacije po vjerskoj osnovi te kršenjem ustavnih odredaba o odvojenosti vjerskih zajednica od države. Udruga traži da se o svemu očituje pravobraniteljica. N1

04.06.2015. (18:14)

Jesus died for somebody's sins, but not mine

‘Otkad je na Svetu Stolicu zasjeo argentinski panker, zbunjeni Rvati sve teže prepoznaju crvene vragove’

“Čudni neki vjetrovi pušu u Vatikanu, bila je prva rečenica teksta koji je sredinom studenog objavio jedan veliki hrvatski dnevni list nakon što se je papa Frane pozvao Patti Smith, američku punk pjevačicu i političku aktivisticu da pjeva na Trgu svetog Petra. Štos je u tome što tekst nije napisao netko od antikatoličkih nedomoljubnih hrvatomrzaca, nego vrlo konzervativni i klerikalni komentator, koji se najednom našao u situaciji da se mora obračunavati ne s komunjarama, ni s ateistima, ni smutljivcima iz bivšeg režima, već s mangupima u svojim redovima, a taj je mangup sam papa”, piše Jurica Pavičić za Slobodnu.