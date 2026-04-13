Dvije proslave, jedna nada
Pravoslavlje u usponu dok se čeka kalendarsko pomirenje
Dok tradicionalne zapadne crkve u Njemačkoj gube članove, broj pravoslavnih vjernika premašio je četiri milijuna, prvenstveno zbog migracija. Unatoč prošlogodišnjem jubilarnom zajedničkom slavlju, Uskrs 2026. ponovno se slavi odvojeno zbog razlika između gregorijanskog i julijanskog kalendara te pravila Nicejskog sabora. Iako su papa Lav XIV. i patrijarh Bartolomej I. izrazili snažnu volju za usklađivanjem datuma kao znakom kršćanskog jedinstva, pravoslavne zajednice ostaju vjerne tradiciji. Ipak, sve jači ekumenski dijalog ulijeva nadu da će zajednički termini u budućnosti postati pravilo, a ne iznimka. DW