“Malo toga znam o globalnoj slici, o dnevnim stvarima, tome što jedan drugome prigovaraju Milanović i Plenković… ali ono na što trošim jako puno vremena i misli, to su odnosi s ljudima; s djecom, curom, prijateljima, bratom i sestrom, roditeljima… to su odnosi u koje ulažem puno energije, često s malo i nimalo uspjeha. Ali to je neki okvir u kojem osjećam da mogu i trebam djelovati… I ne bih to mijenjao: radije bih znao što mi se događa s djetetom nego što mi se događa u državi”, kaže Roman Simić u intervjuu za Jutarnji list uoči Festivala europske kratke priče koji nam stiže od 4. do 9. listopada.