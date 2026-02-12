Tko čuva radnike, čuva i produktivnost
Šonje: Tri ključna nedostajuća faktora za rast produktivnosti EU
Europski jaz u produktivnosti spram SAD-a akumuliran je uglavnom u recesijama i u uslužnim sektorima, a ne u ICT ili industriji. Tri „nedostajuće veze“ su: fleksibilnost tržišta rada i kontraciklička politika, produktivnost u državnom sektoru te porezna rasterećenja za poticanje investicija. Za smanjenje jaza potrebni su učinkovita državna uprava, aktivne mjere za nezaposlene u recesijama i niži izravni porezi koji stimuliraju rast i investicije. Velimir Šonje za Ekonomski lab