Tko čuva radnike, čuva i produktivnost

Najskuplji sati rada su u Danskoj (46.9 eur/h), a najjeftiniji u Bugarskoj (7 eur/h) i Rumunjskoj (8.5 eur/h), a i mi smo blizu njima sa 11.2 eura po satu. Trošak radnog sata u Hrvatskoj rastao samo za 17.89 posto u odnosu na 2012. i po tome smo među najlošijima. Nije da radnici u Hrvatskoj rade malo ili loše rade, nego je gospodarstvo Hrvatske takvo da uloženi rad nije dovoljno produktivan. Da bi se postigla veća produktivnost, treba proizvoditi više roba i usluga, koje će biti vrjednije od dosadašnjih. To je moguće samo uz više investicija u znanje, tehnologiju, strojeve i robote te napuštanje starih, radno intenzivnih industrija. Hrvatska u istraživanje i razvoj (R&D) ulaže samo 1.3 posto BDP-a, što je daleko ispod prosjeka EU od 2.3 posto. Najjeftinija cijena rada po satu u većini država je u građevinskom sektoru.