Umjesto industrije - shopping centar. No, neke od zgrada Varteksovog kompleksa ipak će ostaviti - Monitor.hr
Danas (18:00)

Muzej industrije, a kupovina usput

Umjesto industrije – shopping centar. No, neke od zgrada Varteksovog kompleksa ipak će ostaviti

Pitanje zaštite industrijske baštine izazvalo je najviše kontroverzi. Grad Varaždin oglasio se proteklog tjedna zbog intenzivnih reakcija javnosti, poručivši kako nije imao mogućnost zaštititi cijeli prostor niti zaustaviti proces jer za to nema nikakve nadležnosti, usput podsjetivši kako je Vlada proglasila prostor Varteksa strateškim investicijskim projektom pod nazivom ‘Varteks kvart – urbana regeneracija’. Jedio što je Grad Varaždin učinio je zaštitio preostalih sedam vrijednih objekata. Radi se o zgradi uprave (izgrađena 1906.godine, rad Josipa Dubskyja i Valentina Morandinija), Vratarevoj kući, četverokatnoj zgradi skladišta iz 1920. godine, kompleksu gradske električne centrale iz 1928. godine, krojačnici iz 1934. godine, zgradi pripreme proizvodnje izgrađenoj 1936. godine i tvorničkom dimnjaku, podignutom 1934. godine. Haus


Slične vijesti

22.10.2024. (08:00)

Umjesto apartmana, posadila je šumu – i sad učenici beru plodove znanja

Vizija koja je prodrmala obrazovanje: Šumska gimnazija u srcu Varaždina

Martina Pažur uložila je sve u kupnju Prve privatne gimnazije Varaždin i razvila obrazovni program temeljen na šumskoj pedagogiji. Učenici uče u prirodi, sade voćke i pripremaju se za zanimanja budućnosti. Škola, koja teži statusu zero waste do 2032. godine, postala je uzor u europskoj obrazovnoj zajednici. Forbes

05.08.2024. (16:00)

Više nisu 'butik' destinacije

Sezona na kontinentu iznad očekivanja, rekordi na sjeveru

Rekordnim brojem turističkih dolazaka pohvalili su se i na sjeveru Hrvatske – Varaždinska županija u prvoj je polovici godine imala više od 45 tisuća dolazaka. Kuće za odmor su pune, a gužva je i na ulicama Varaždina. U Varaždin dolaze gosti iz Nizozemske i Potugala, bilježi se gotovo 10 posto više gostiju, 8 posto više je noćenja. Nije loše ni u Međimurju, gdje se trenutno održava Porcijunkulovo, gradom dnevno procirkulira između 30 i 50 tisuća ljudi. Procjene su da će ove godine biti 6 postoviše noćenja, a tome doprinosi i činjenica da Međimurje imamo preko 30 objekata koji imaju certifikat ‘zelena destinacija’. HRT

17.05.2024. (20:00)

Državo, pomozi

Nekadašnji gigant Varteks proživljava svoje najteže dane. Preostali radnici taoci su vrijednog zemljišta tvrtke

Varteks se suočava vjerojatno s najtežim poslovnim periodom u svojih preko 105 godina postojanja i nije nemoguće da će i radničke plaće za travanj, koje uskoro stižu na naplatu, biti osigurane preko AORT-a. Vrijedno zemljište nekadašnjeg tekstilnog diva koje bi se dobro moglo prodati na tržištu nekretnina jedan je od razloga zbog kojeg se desetljećima lome koplja oko Varteksa. Imovina Varteksa, naime, procijenjena je na 26 milijuna eura, četiri milijuna više od trenutnih dugova kompanije. No, Varteks je samo još jedna u nizu tužnih sudbina tekstilne industrije. Nakon raspada nekadašnje Jugoslavije i rata zbilo se prvo veće restrukturiranje domaće tekstilne industrije, međutim s porastom plaća i otvaranjem tržišta Srednje i Istočne Europe s nižom cijenom rada, poslovi su se iz Hrvatske preselili u Rumunjsku, Češku, Mađarsku, Poljsku. Tako se i broj zaposlenih u tekstilnoj industriji od 1990. do 2000. godine, do kada je uglavnom dovršena privatizacija u sektoru, prepolovio. Od tada je poslovanje bilo sve teže. Preživjeli su krizu 2008. i s novim direktorom tvrtka nije krenula naprijed. Zatim ga je krenuo spašavati Nenad Bakić, s nekoliko dokapitalizacija i novim zaletom i strateškim projektima. No, pandemija 2020. je učinila svoje i 2021. godine poslovanje su završili s više od 31 milijun kuna gubitka. Faktograf

11.10.2022. (22:00)

Podijeli, obezvrijedi, zamuti pa vladaj

Sindikat radnika u City Connectu: “Mi smo resurs, poslodavci zarađuju na nama”

Large intrigator lasi%c4%87

Radničko vijeće, koje je u varaždinskoj firmi City Connect formirano kako bi se suzbio rad pionirskog sindikata, sada se u medijima reklamira kao pozitivan pothvat za radnička prava i važan pomak u industriji. Da se sindikata u City Connectu istinski boje, pokazuje i formiranje kvazi Radničkog vijeća, o čijem smo izborima i procesu prikupljanja kandidatura također već pisali. S jedne je strane u srpnju tako bila kandidacijska lista radnika i radnica udruženih u sindikat, a s druge skupina koja se prikazivala kao neovisna. Neovisna je skupina po firmi dijelila antisindikalne pamflete, a među ostalim se tvrdilo da se firmu i njezine klijente plaćenim oglasima blati po novinama i internetu… Novosti

 

16.02.2022. (07:00)

Varaždin svojim stanovnicima nudi subvencije za kupnju ili servis bicikla

05.11.2019. (11:30)

Šikara novca

Varaždin najavio gradnju naselja za umirovljenike, je li riječ o muljaži za dizanje vrijednosti zemljišta u vlasništvu Davora Patafte?

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok najavio je gradnju naselja umirovljenika sa svim popratnim sadržajima s južne strane grada, u naselju Biškupec. Ovo je zemljište danas nepregledna i blatnjava šikara, a veliki dio čestica u vlasništvu je varaždinskog poduzetnika Davora Patafte (na slici lijevo) i njegovog oca Zdenka, koji su ih pokupovali prije 10-ak godina. Jutarnji piše da je ova lokacija za umirovljeničko naselje odabrana jer se želi podići vrijednost inače bezvrijednog zemljišta. Slično se dogodilo na Braču gdje su bili najavili gradnju elitnog zdravstvenog kompleksa pa je sagrađena skupa prometnica i dovedena infrastruktura. Prije toga zemljište je ondje pokupovao bivši ministar Lovro Kuščević, vrijednost parcela u međuvremenu je stostruko povećana, a ideja izgradnje zdravstvenog centra je propala.

05.12.2018. (13:00)

Iznenađen viješću da Hyundai dolazi u Varaždin Čehok spreman pružiti sve uvjete

24.11.2017. (00:20)

Barokni Božić, ne!

Advent u Varaždinu: Postoji veći i bogatiji, ali ne i raznovrsniji

Stotinu različitih programa, 22 koncerta, “Bijeli Korzo”, veći broj kućica i obrtnika, šuma i obitelj drvenih sobova – dio je programa Adventa u Varaždinu koji će se održati od 2. prosinca do 7. siječnja na Korzu, Kapucinskom trgu, Stančićevom trgu, Dućanskoj ulici, na Trgu slobode i u Ulici Ankice Opolski. Kako će Varaždin biti jedan od gradova domaćina Europskoga rukometnog prvenstva u siječnju, klizalište će na Kapucinskom trgu biti postavljeno i za vrijeme natjecanja, uz zonu za navijače, a otvara se 30. studenog. Gradonačelnik Ivan Čehok kaže da “postoje veći i bogatiji adventi u Hrvatskoj, ali ovako raznovrsnog nema”. Ovdje program [pdf]. Politika plus