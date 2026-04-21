Digitalna arhiva upitnih životnih odluka

UbuWeb: Kultno mjesto za avangardnu umjetnost. Ovdje ćeš pronaći rijetke filmove, zvučne zapise i tekstove koje ne možeš naći nigdje drugdje – od nadrealizma do suvremenog konceptualizma. digitalni ekvivalent tajne knjižnice sakrivene u podrumu nekog pariškog muzeja – samo što je potpuno besplatna i dostupna svima. To nije samo “web stranica”, već masivni, neprofitni arhiv posvećen svemu što je radikalno, eksperimentalno i često potpuno neshvaćeno u “mainstream” kulturi.

Osnovao ga je 1996. Kenneth Goldsmith kao gerilski arhiv koji prkosi tržišnoj logici. To je riznica u kojoj Salvador Dalí, John Cage i Samuel Beckett koegzistiraju s opskurnim punk performansima i zaboravljenim manifestima. Tu su, primjerice, videi performansa Marine Abramović i Ulaya, tekstualne dokumente s vizualnom poezijom, razni povijesni dokumenti i slično. Njegova snaga leži u anti-komercijalizmu: nema reklama, pretplata ni algoritama. Sve je besplatno i dostupno, od zaboravljenih filmova francuskog novog vala do zvučne poezije dadaista. To nije samo baza podataka, već živi spomenik umjetničkoj slobodi koji čuva ono što bi “mainstream” internet, zbog autorskih prava ili čiste bizarnosti, odavno izbrisao.