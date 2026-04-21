Weird or Confusing: Vaša karta u jednom smjeru za kupovinu gluposti - Monitor.hr
Danas (23:00)

Digitalna arhiva upitnih životnih odluka

Weird or Confusing: Vaša karta u jednom smjeru za kupovinu gluposti

Stranica weirdorconfusing.com služi kao jednostavan, ali zabavan portal u svijet najbizarnijih proizvoda dostupnih na internetu (prvenstveno na Amazonu). Njezin koncept je minimalistički: na sredini ekrana nalazi se samo jedna tipka koja vas, nakon klika, nasumično preusmjerava na stranicu nekog potpuno besmislenog, smiješnog ili zbunjujućeg artikla. Tamo možete pronaći sve – od jastuka u obliku goleme ribe, deke u obliku tortilje, kabanica za pse do neobičnih naprava za koje niste ni znali da postoje. Savršena je za trenutke dosade ili traženje “najnepotrebnijeg” poklona, pružajući instantnu dozu internetskog apsurda.


Srijeda (12:00)

Odmori malo i vježbaj mozak

Human Benchmark: Izmjerite svoje kognitivne sposobnosti u milisekundama

Radi se o ultimativnoj internetskoj destinaciji za svakoga tko želi provjeriti jesu li mu refleksi još uvijek oštri ili mu je potrebna dupla doza kofeina. Stranica nudi seriju jednostavnih, ali zaraznih testova koji mjere vašu brzinu reakcije, radnu memoriju i sluh. Bilo da pamtite nizove brojeva, klikate na promjenu boje ili testirate frekvencije koje samo vaša mačka čuje, platforma nudi kristalno jasnu usporedbu s globalnim prosjekom. Idealno je mjesto za dokazivanje inteligencije prijateljima ili, češće, za spoznaju da vas u brzini klikanja pobjeđuje prosječni tinejdžer iz Južne Koreje.

14.04. (13:00)

Nisu samo ribiči ti koji vole malo pretjerati

The True Size Of…: Kako nas karte lažu o veličini

The True Size Of… je interaktivna web-stranica koja razotkriva vizualne distorzije Mercatorove projekcije, standarda koji se koristi na većini zidnih karta. Budući da Mercator rasteže objekte što su dalje od ekvatora, države poput Grenlanda ili Rusije djeluju znatno veće nego što doista jesu. Stranica omogućuje korisnicima da upišu naziv bilo koje države i slobodno je povlače po globusu. Kako se država pomiče prema ekvatoru, ona se smanjuje na svoju stvarnu površinu, a približavanjem polovima raste. To je edukativan i zabavan alat koji nudi realnu perspektivu o pravoj veličini kontinenata i država.

07.04. (21:00)

Sve je to, ba, u tvojoj glavi

Od instinkta za preživljavanje do modernog ubojice: Oporavak od stresa važniji od same borbe

Iako su najpoznatiji po YouTube kanalima, stranica Kurzgesagta, kao i njihove infografike su remek-djela. Objašnjavaju najkompleksnije teme (poput crnih rupa ili imunološkog sustava) kroz zanimljivu animaciju i jednostavan jezik. Video objašnjava kako je stres evoluirao kao “supermoć” za preživljavanje (borba ili bijeg), ali je u modernom svijetu postao kronična prijetnja zdravlju jer naša biologija apstraktne probleme (rokove, e-mailove) tretira kao smrtnu opasnost. Zaključak je da stres, ako se koristi u kratkim naletima, pomaže u fokusu, no bez faze oporavka uzrokuje fizičko i mentalno propadanje. E, sad, lako je reći – ugasiti stres i koristiti ga, no postoje metode, od fizičkog uklanja izvora stresora (za početak), preko aktivne relaksacije do traženja pomoći.

28.03. (00:00)

Digitalni šverceri visoke kulture

UbuWeb: Mračni podrum avangarde u koji mainstreim Internet strahuje ući

UbuWeb: Kultno mjesto za avangardnu umjetnost. Ovdje ćeš pronaći rijetke filmove, zvučne zapise i tekstove koje ne možeš naći nigdje drugdje – od nadrealizma do suvremenog konceptualizma. digitalni ekvivalent tajne knjižnice sakrivene u podrumu nekog pariškog muzeja – samo što je potpuno besplatna i dostupna svima. To nije samo “web stranica”, već masivni, neprofitni arhiv posvećen svemu što je radikalno, eksperimentalno i često potpuno neshvaćeno u “mainstream” kulturi.

Osnovao ga je 1996. Kenneth Goldsmith kao gerilski arhiv koji prkosi tržišnoj logici. To je riznica u kojoj Salvador Dalí, John Cage i Samuel Beckett koegzistiraju s opskurnim punk performansima i zaboravljenim manifestima. Tu su, primjerice, videi performansa Marine Abramović i Ulaya, tekstualne dokumente s vizualnom poezijom, razni povijesni dokumenti i slično. Njegova snaga leži u anti-komercijalizmu: nema reklama, pretplata ni algoritama. Sve je besplatno i dostupno, od zaboravljenih filmova francuskog novog vala do zvučne poezije dadaista. To nije samo baza podataka, već živi spomenik umjetničkoj slobodi koji čuva ono što bi “mainstream” internet, zbog autorskih prava ili čiste bizarnosti, odavno izbrisao.

27.03. (13:00)

Džepni digitalni muzej

Google Arts & Culture: Čuvar svjetske baštine na jedan klik

Google Arts & Culture je platforma koja surađuje s više od 2000 kulturnih institucija iz 80 zemalja. Njena najveća snaga je tehnologija ultra-visoke rezolucije (Gigapixel) koja omogućuje da vidite poteze kista jasnije nego u stvarnosti. Osim što nudi virtualne šetnje (Street View) kroz muzeje poput Louvrea ili dvorca Versailles, stranica koristi proširenu stvarnost (AR) kako bi projicirala remek-djela u vaš dnevni boravak. Uz edukativne igre i AI eksperimente, poput pretvaranja vašeg portreta u stil Van Gogha, Google je uspio učiniti visoku kulturu dostupnom, interaktivnom i beskrajno zabavnom svima.

24.03. (21:00)

Igranje, ali pametno

Explorable Explanations: hub za interaktivno učenje gdje kompleksne ideje postaju opipljive

Stranica koja kroz igrice i animacije objašnjava kompleksne tech i matematičke koncepte (npr. kako rade algoritmi ili teorija igara). Umjesto čitanja o algoritmima, ti ih pokrećeš i mijenjaš u stvarnom vremenu. Stranicu je proslavio Nicky Case (autorica kultne Evolucije povjerenja), a nudi vizualne simulacije svega – od logike društvenih mreža do neuroznanosti. Filozofija je jasna: aktivno sudjelovanje (tzv. active learning) dramatično poboljšava razumijevanje. Ako želiš shvatiti kako mali pomaci u sustavu stvaraju kaos ili red, ovo je jedan od zabavnijih “laboratorija” na internetu.

