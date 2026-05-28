A možda da se vratimo na tvorničke postavke?

Znanstvenici izračunali: Bez resursa, svjetsko stanovništvo bi se do 2064. moglo prepoloviti
Znanstvenici Alessio Zaccone i Kostya Trachenko razvili su nelinearni matematički model, temeljen na fizici materijala, koji uspješno objašnjava demografske promjene kroz posljednjih 12.000 godina. Sustav obuhvaća sve faze – od sporog neolitičkog rasta i industrijskog ubrzanja do usporavanja nakon 1970. godine. Iako trenutni globalni trendovi ukazuju na stabilizaciju, model je testirao i najgori mogući scenarij. U slučaju ekstremnog gubitka resursa, klimatskih promjena ili pandemija, nosivi kapacitet Zemlje mogao bi pasti na 2 milijarde, što bi do 2064. godine prepolovilo svjetsku populaciju. Autori naglašavaju da je riječ o ilustrativnom upozorenju, a ne o fiksnom predviđanju. Večernji