Pozitivni geograf

Bajaga: Ljudi koji dolaze na moje koncerte dolaze isključivo zbog ljubavi
O prekidu suradnje s Čorbom: Dogovorili smo se da budemo slobodni preko leta jer, kao, nema posla. Otišao sam na Mljet, tu sam bio jedno mesec dana, i kad sam sišao s broda u Dubrovniku, kupim novine i vidim da su uzeli dvojicu novih gitarista, a da ja i Rajko Kojić nismo više tu. To me nije nešto mnogo pogodilo, jer sam to leto, dok Čorba ne radi, planirao da sviram sa svojim bendom na nekim radnim akcijama koje su tada bile popularne. Pa sam tako krenuo samostalno. Posle nije bilo nekih loših reči između nas, kao da je sve to došlo nekako prirodno… kaže Bajaga za Novosti uoči dva zagrebačka koncerta. Kaže da na problematične situacije poput zabrana svirki u Hrvatskoj ne reagira, ne planira izdati biografiju, ali već ima zbirku svih pjesama s fotografijama iz svih faza. Na pusti otok bi sa sobom uzeo bi glazbu JJ Calea, Boba Marleyja i Lou Reeda. Tremu pred nastupe uvijek ima, prije je znao popiti nešto kratko, no danas ne pije uopće. Danas kakav god da se popnem, siđem mnogo bolji s bine.