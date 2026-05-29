Danas (07:00)

Pozitivni geograf

Bajaga: Ljudi koji dolaze na moje koncerte dolaze isključivo zbog ljubavi

O prekidu suradnje s Čorbom: Dogovorili smo se da budemo slobodni preko leta jer, kao, nema posla. Otišao sam na Mljet, tu sam bio jedno mesec dana, i kad sam sišao s broda u Dubrovniku, kupim novine i vidim da su uzeli dvojicu novih gitarista, a da ja i Rajko Kojić nismo više tu. To me nije nešto mnogo pogodilo, jer sam to leto, dok Čorba ne radi, planirao da sviram sa svojim bendom na nekim radnim akcijama koje su tada bile popularne. Pa sam tako krenuo samostalno. Posle nije bilo nekih loših reči između nas, kao da je sve to došlo nekako prirodno… kaže Bajaga za Novosti uoči dva zagrebačka koncerta. Kaže da na problematične situacije poput zabrana svirki u Hrvatskoj ne reagira, ne planira izdati biografiju, ali već ima zbirku svih pjesama s fotografijama iz svih faza. Na pusti otok bi sa sobom uzeo bi glazbu JJ Calea, Boba Marleyja i Lou Reeda. Tremu pred nastupe uvijek ima, prije je znao popiti nešto kratko, no danas ne pije uopće. Danas kakav god da se popnem, siđem mnogo bolji s bine.


22.07.2025. (17:00)

Verujem - ne verujem...

Stilin: Kao razlog otkazivanja Bajaginih koncerata navodi se “sigurnost”, kao da se radi o terorističkom činu

Ideja da netko prijeti čovjeku – i što je još važnije, njegovoj uglavnom benignoj, srednjestrujaškoj publici – čiji je najveći grijeh u 40 i nešto godina karijere trkeljanje lovačkih priča o Laibachu u benignom podcastu, potpuno je suluda i nepojmljiva. Bajaga je taj koji je nebrojeno puta otvoreno pokazao srednji prst autokratskim, šovinističkim i nacionalističkim strujama srpskog društva, kako tijekom rata, tako i nakon njega. Idući linijom manjeg otpora, nije je teško uklopiti u priče o desnoj kulturnoj rekonkvisti, aktualizirane nakon koncerta Thompsona, i vjerojatno se nakon što je isti prošao bez problema – čitaj, na njemu nitko nije prijetio ‘ugrožavanjem sigurnosti izvođača, publike i javnog prostora’ – netko ohrabrio pa starim, izlizanim i više puta demantiranim mitovima i legendama zamutio vodu. Bojan Stilin za tportal nada se da je ovo zadnji tekst na tu temu, kao i zadnji otkazani koncert.

18.07.2025. (14:00)

Koncerti visokog rizika

Otkazivanje koncerata Bajage: ‘Koncertom su ugroženi isključivo branitelji koji žele da se koncert zabrani jer im Bajaga “diže tlak” ‘

Nitko pametan ne misli da ovdje postoje zakonske osnove za zabranu koncerata, a još manje smisla ima objašnjavati udrugama čiji se argumenti za zabranu mogu svesti na: “Brena, ona fotka, a Bajaga… nešto što nije istina i za što uporno nemamo dokaze, ali nije ni bitno jer mi samo ne bi da on nastupa”. I svima nam je jasno da se branitelje u današnje vrijeme percipira kao “čuvare istine o Domovinskom ratu i temeljnih vrijednosti države”, a i oni sami sebe tako vide, ali što je ovo? Braniteljske udruge uzele su nepoderiv pristup Ilije Čvorovića i rekle: “Smemo li nešto da vas zamolimo? Pomozite nam da vas ne ubijemo!” I mi smo im pomogli jer jedina alternativa je reći “ne” i na leđa si natovariti domoljubni reket ne samo za ovu priliku već vjerojatno i svaki puta kada odlučite organizirati bilo što, a apsolutno NITKO vam neće držati leđa jer sve ove “domoljubne” kampanje tako funkcioniraju. Hrvoje Marjanović za Index. Nakon otkazivanja Bajage u Solinu, Rambo Amadeus je sam otkazao svoj nastup (Index).

16.07.2025. (18:00)

Poraz društva

Markovina: Što povezuje Bajagu i Zorana Pusića?

Davno sam, sličnim povodom otkazivanja Bajage, koji je u Hrvatskoj odsvirao desetine koncerata i oko kojeg ne može realno postojati nikakav stvarni problem, napisao da bi stvar bila dodatno bizarna kad bi uzeo i hrvatsko državljanstvo, na koje po mjestu rođenja svakako ima pravo.

Da skratim i napišem jednostavnim rječnikom, Pusić smeta samo zato što je dosljedni antifašist, a Bajaga samo zato što je Srbin. I dovoljno je par radikala iz opskurnih udruga koje će u ovakvim okolnostima pokrenuti val, kojeg se nitko organizirano neće potruditi zaustaviti, pa da dobijemo zemlju kojoj ekstremistička proustaška desnica određuje društvenu atmosferu.

I to zemlju koja je ostvarila sve snove ovdašnjih nacionalista i praktično je jedina jasna pobjednica ratova za jugoslavensko nasljeđe. Ta vrsta besmisla i autodestrukcije ravna je i poklapa se s nastojanjem istih društvenih krugova da jednu suštinski partizansku i pobjedničku zemlju pretvore u zemlju ustaških gubitnika. Dragan Markovina za Peščanik. O otkazivanju Bajage pišu i Novosti.

01.06.2024. (22:00)

With all due respect

Laibach demantirao Bajagu: Nismo se nikad nudili da budemo predgrupa Rammsteinu

Istina je samo to da su Rammstein na početku bili veliki Laibach fanovi i da su kod Laibacha pronašli osnovnu inspiraciju za svoju glazbenu i stilsku usmjerenost. A da bi se Laibach ikada nudio Rammsteinu kao predgrupa, to nikako ne drži. Laibach je otklonio i suradnju s U2, koji su u početku 90-ih izrazili želju da nastupimo kao njihova predgrupa na stadionskoj turneji. Mi smo se s momcima iz grupe Rammstein inače nekoliko puta i susreli, ali to su bili uglavnom uljudni sastanci jer su nas oni htjeli osobno upoznati. Članovi Rammsteina su obično redovito dolazili na naše koncerte u Berlinu. U Sloveniji su Rammstein nastupili samo dva puta – rekli su iz Laibacha. Jutarnji

30.05.2024. (00:00)

Karma is a bitch

Bajaga prije 30 godina svirao s Rammsteinom, ispričao anegdotu s njima i s Laibachom

Ja sam svirao s Laibachom, s Rammsteinom prije jedno 30 godina na nekom festivalu u Sloveniji, kada su oni bili totalno nepoznati. I oni su bili kao ‘eno neki luđaci iz Njemačke, idu s tri kombija’. U jednom se voze, u drugom je oprema, a u trećem su ronilačka odijela i one sprave za bacanje vatre. I svi smo bili u fazonu – šta im je? A njima su Laibach bili idoli i tu se dogodi jedna nezgodna stvar po Laibach. Oni su tražili od organizatora da upoznaju Laibach. I ovi kažu kao: ‘Ko je Rammstein?’ I uglavnom, otkače ih. I poslije jedno dvije godine Laibach ono radi ovdje, ali Rammstein pravi veliku turneju po Europi, već su razbili maksimalno, i onda ovi iz Laibacha pitaju bi li mogli biti predgrupa. I ovi kažu: ‘Naravno da ne’. Index

27.12.2020. (10:00)

Laku noć, džezeri

Branimir Pofuk razgovara sa Bajagom: Meni je začuđujuće koliko su ljudi uspjeli ostati normalni

  • Pišete rukom na papiru?
  • Da. Tako sam navikao i volim žvrljati i precrtavati kad nešto pogriješim, sve su mi pjesme tako dosta “ižvrljane”. Tek kad je otpjevano i snimljeno, onda unesem tekst u kompjutor. Moj prijatelj Duško Kovačević sve svoje tekstove i drame još uvijek kuca na pisaćem stroju s dva prsta, i to na onom starom na kojem se baš mora jako udarati. Mogao bi uzeti barem električni, da mu bude lakše, ali kaže da to nije isti osjećaj. Tako i ja mislim da bi drukčije zvučale pjesme kad bih ih pisao i brisao na kompjutoru. Pišem velikim slovima kemijskom olovkom i kad pogriješim, onda precrtam, tako da mogu vidjeti što sam precrtao. Večernji list