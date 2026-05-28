Oružje koje stoji više od 50 milijuna dolara i koje bi trebalo izazvati strah na Zapadu, šteta koju je prouzročilo bila je ne baš tako velika. Ne-nuklearni Orešnik izgleda kao skupi promašaj, piše The Kyiv Independent. (Index)
Stručnjak upozorava: Kibernetički kriminal sve više pogađa građane (HRT)
Spotify je u tjedan dana lansirao personalizirane podcastove, AI remikse s UMG-om i naraciju magazinskih članaka, sve se manje bavi streamingom glazbe (Bug)
Zagrepčani gledali hodača po žici iznad glavnog trga (Index)
Iznad aktivnog vulkana na Filipinima pao meteor, raspao se u atmosferi uz snažan bljesak i to u trenutku dok je vulkan izbacivao lavu (Večernji)
Nikad veće zarade i bonusi čelnih ljudi velikih hrvatskih kompanija čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi: najviše zarađuje Emil Tedeschi (32,5 tisuće eura bruto), iza njega Dalibor Ćubela (Zaba) s 31,300 eura… Najveći bonus isplaćen Marku Remenaru iz Adrisa, 472,300 eura (Danica)
Kinez objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: “Želim pobjeći iz grada i prestati se baviti teškim ljudima” (N1)
Hrvatska među 10 najboljih svjetskih destinacija za digitalne nomade (HRT)
Teheran i Washington signaliziraju da su blizu postizanja dogovora, Teheran: ‘Potpisat ćemo sporazum ako nam se oslobodi 24 milijarde dolara imovine’ (The Telegraph, Jutarnji)
Gradovi, savezne države i čitave zemlje uvode zabrane gradnje AI podatkovnih centara zbog straha od posljedica, a AI samo ubrzava revolt (Lider)
Za vikend ponovno nestabilnije, osobito u nedjelju, kad su izgledni pljuskovi u unutrašnjosti. S prvim danom lipnja izgledno je jače pogoršanje vremena i osjetni pad temperatura (N1, tportal)
Na hrvatskom tržištu danas djeluje više od 900 pekarskih poduzetnika, dok vodećih 25 kompanija drži oko 70 posto tržišta i ostvaruje približno 700 milijuna eura prihoda godišnje, najveći je zagrebački Mlinar (tportal)
Braća Sinković: Zbog lokvanja gotovo nemoguće veslati. Tomašević: Jezero nije očišćeno 40 godina (Nacional)
Ante Žigman novi je guverner HNB-a, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e (Večernji)
Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, dronova, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu, javlja POLITICO (Jutarnji)
Puknuo spremnik s 300.000 litara tekućine u tvornici u SAD-u. Ima mrtvih (Index)
Ugledni neurokirurg dr. Paladino kod Bolkovića: Nikad nisam osjećao strah prije operacije, u sali sam uvijek montirao zvučnike, svira rock, glazba opušta (HRT)
Nova knjiga o Alojziju Stepincu: Bio je žrtva Katoličke Crkve, ustaškog režima i dakako komunističke vlasti, no to ne isključuje ocjenu koju je izrekla ugledna teologinja: “Nitko nije bez grijeha, no Stepinčevi grijesi mnoge su stajali glave. Valja moliti za njegov pokoj vječni” (Nacional)
Engleska Premier liga i dalje je bila popularnija tema pretraživanja od Trumpa. U protekloj je godini nadmašila i Bibliju… njihove momčadi nisu ni sportski najuspješnije, ali ove su godine stigle do finala svih velikih natjecanja, prema prihodima nadmašili su i svoje kontinentalne rivale, a fan baze imaju po cijelom svijetu (Jutarnji)
Ročnik u Slunju dobio temperaturu, nadređeni zvali roditelje: ‘Zar sam ga poslala u vrtić da zovu mamicu?‘ (Jutarnji)
Povjesničar iz Beograda: Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i da je on jedina obrana od toga (N1)
Brnabić studentima: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku“. Odgovorio joj Šušnjar: “Hvala na preporuci” (Index)
Iron Maiden otvorili Run For Your Lives 2026 turneju u Ateni: na setlisti samo pjesme s prvih 7 albuma (Muzika)
Stephen Colbert iznenada se vratio na TV, ovog puta s Jackom Whiteom na javnoj postaji u Monroeu samo dan nakon posljednje epizode njegovog The Late Showa (Ravno do dna)
Trump se suočava sa sve većim kritikama i republikanaca i demokrata zbog potencijalnog mirovnog sporazuma s Iranom, za koji se strahuje da neće ispuniti izvorne ratne ciljeve (Index)
Traži se savjetnik za Maksimir: Platit će ga 1,2 milijuna eura, među njihovim glavnim zadacima bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a (N1)
Stručnjak o Super El Niñu: “U sve toplijoj klimi sve su veći ekstremi. Europa će probijati iznad 40 stupnjeva” (N1)
Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om u aferi Hipodrom i priznao krivnju za izvlačenje novca preko lažnih faktura za zaštitarske usluge (tportal)
Ukupni ruski gubici od početka invazije danas se široko procjenjuju na više od milijun ljudi, a nadmašuju sposobnost Moskve da ih nadoknadi, CNN piše o preokretu trendova i utjecaju na promjenu pozicija u mogućim mirovnim pregovorima (Jutarnji)
Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka ‘Smrt ustašama, živela Velika Srbija’ (tportal)
London: Otvorena najveća izložba Churchillovih slika u zadnjih 60 godina (HRT)
Ozbiljno upozorenje: Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste, po stanovniku je bačeno 57,3 kilograma hrane, od čega se 24,2 kilograma odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći (Poslovni)