Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (22:00)

Brze i kratke

  • Europa se počela odvajati od Trumpovog SAD-a: donošenjem dugoročnih odluka Europi vraćaju strateški suverenitet (Jutarnji)
  • Ruski neovisni portal Meduza objavio je analizu nove faze rata dronovima, Ukrajina je u prednosti pred Rusijom, ali zbog nedostatka satelitske i radio komunikacije na frontu kod Rusa (tportal)
  • Capak traži potpunu zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima i oglašavanja duhanskih proizvoda (N1)
  • Muškarca u Novskoj u dvorištu vikendice napao – dabar, i ozbiljno ga ozlijedio (24 sata)
  • Nova pjesma Krankšvestera je domoljubna, navijačka ili ljubavna? (Index)
  • Čovjek koji je skakao po autima u Zagrebu je rumunjski državljanin, sudski vještak za RTL: Naplata štete bit će nezgodna za vozače, bojim se da je privatna tužba jedino rješenje (Index)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Novi skandal u Zagrebu: Šef Vodoopskrbe dao ostavku, pod izvidima je, sumnja se da je u svibnju prošle godine namještao posao tvrtki Ikom (Index)
  • Europa pod toplinskom kupolom: Temperature ruše rekorde, već ima mrtvih (tportal)
  • Xi Jinping odlikovao Vučića Medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine (tportal)
  • Bizarne scene u Zagrebu: Muškarac na prometnom kržanju skakao po autima (Jutarnji)
  • HTZ ima novi promotivni video uoči Svjetskog prvenstva, surađivali i s Johnom Malkovichem (Poslovni)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Američka vojska opet napala Iran, kažu da je to bilo iz samoobrane, Izraelci napali jug Libanona (Index)
  • Mirovinci pritisnuli Arenu: Traže veću dividendu i kritiziraju Upravu (Lider)
  • Država podebljala kamate na ‘trezorce’ – u novoj rundi ona je visokih 2,85 posto (Poslovni)
  • 3,6 rendgena: ‘The Mandalorian and Grogu’ iliti megafranšiza u krizi (Ravno do dna)
  • Antea Mršić je nova Miss Universe Hrvatske (Jutarnji)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Engleska Premier liga i dalje je bila popularnija tema pretraživanja od Trumpa. U protekloj je godini nadmašila i Bibliju… njihove momčadi nisu ni sportski najuspješnije, ali ove su godine stigle do finala svih velikih natjecanja, prema prihodima nadmašili su i svoje kontinentalne rivale, a fan baze imaju po cijelom svijetu (Jutarnji)
  • Ročnik u Slunju dobio temperaturu, nadređeni zvali roditelje: ‘Zar sam ga poslala u vrtić da zovu mamicu?‘ (Jutarnji)
  • Povjesničar iz Beograda: Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i da je on jedina obrana od toga (N1)
  • Brnabić studentima: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku“. Odgovorio joj Šušnjar: “Hvala na preporuci” (Index)
  • Iron Maiden otvorili Run For Your Lives 2026 turneju u Ateni: na setlisti samo pjesme s prvih 7 albuma (Muzika)
  • Stephen Colbert iznenada se vratio na TV, ovog puta s Jackom Whiteom na javnoj postaji u Monroeu samo dan nakon posljednje epizode njegovog The Late Showa (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump se suočava sa sve većim kritikama i republikanaca i demokrata zbog potencijalnog mirovnog sporazuma s Iranom, za koji se strahuje da neće ispuniti izvorne ratne ciljeve (Index)
  • Traži se savjetnik za Maksimir: Platit će ga 1,2 milijuna eura, među njihovim glavnim zadacima bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a (N1)
  • Stručnjak o Super El Niñu: “U sve toplijoj klimi sve su veći ekstremi. Europa će probijati iznad 40 stupnjeva” (N1)
  • Braća Sinković upozorili da ne mogu vježbati na Jarunu uoči Svjetskog kupa u Sevilli, stanje je iz godine u godinu sve gore zbog lopoča i vodenog bilja na veslačkoj stazi (tportal)
  • Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om u aferi Hipodrom i priznao krivnju za izvlačenje novca preko lažnih faktura za zaštitarske usluge (tportal)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Ukupni ruski gubici od početka invazije danas se široko procjenjuju na više od milijun ljudi, a nadmašuju sposobnost Moskve da ih nadoknadi, CNN piše o preokretu trendova i utjecaju na promjenu pozicija u mogućim mirovnim pregovorima (Jutarnji)
  • Cijeli tjedan vruće, uz mogućnost pljuskova sredinom i krajem tjedna, temperature negdje i do 35 stupnjeva (N1)
  • Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka ‘Smrt ustašama, živela Velika Srbija’ (tportal)
  • London: Otvorena najveća izložba Churchillovih slika u zadnjih 60 godina (HRT)
  • Ozbiljno upozorenje: Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste, po stanovniku je bačeno 57,3 kilograma hrane, od čega se 24,2 kilograma odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći (Poslovni)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Rusi Orešnikom pogodili Ukrajinu. Stigao odgovor udarom 200km od Moskve, uništeno je rusko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje opskrbljuje 5 milijuna ljudi (Index), ruski izvori: Putinu generali lažu, šalju mu uljepšane izvještaje, ljudi koji su ga prije branili to više ne čine (The Guardian, Index)
  • Iako hrvatski građani i dalje dosta troše, trgovci se suočavaju sa sve većim pritiscima. Cijene hrane rastu, kupci postaju oprezniji… očekuje se sporiji rast gospodarstva (Jutarnji)
  • Procurila imena i iznosi s liste Vedrana Pavleka: Na njoj se nalazi i Ivica Kostelić (N1)
  • Zaokret odnosa SAD-a prema zapadnom Balkanu: manje prostora daje europskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima (N1)
  • Sergej Jakirović napravio čudo i ispisao povijest! Hull City u 95. minuti izborio Premier ligu (tportal)
  • Zabočki Regenerator, kulturni centar nadomak Zagreba, nominiran za godišnju Nagradu Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata (tportal)
Nedjelja (18:00)

Brze i kratke

  • U novom velikom napadu na Ukrajinu Rusija je lansirala oko 90 projektila i 600 dronova, pri čemu ima poginulih, a najmanje 83 osobe su ozlijeđene, Ukrajina napala naftni terminal u Rusiji (Index)
  • U idućih četiri do pet mjeseci Putin “možda više neće moći pregovarati s pozicije snage”, kaže estonski obavještajac za CNN (Index)
  • Vučić: Uskoro bih mogao podnijeti ostavku (Index), drugi mu mandat istječe početkom iduće godine, a prema tamošnjem ustavu više se nema pravo kandidirati za tu funkciju (tportal), ali može za premijera (tportal)
  • U Kumrovcu za Dan mladosti okupilo se više od 10 tisuća ljudi (Nacional)
  • Usik jedva obranio naslov prvaka protiv debitanta Rica Verhoevena, borba prekinuta u 11. rundi (Index)
  • Porezni stručnjak: Nema nogometnog kluba u Hrvatskoj koji ne obavlja isplate u gotovini (Index)
Nedjelja (12:00)

Brze i kratke

  • Stigla Putinova osveta. Strašan napad na Kijev, spominje se mogućnost da su lansirali Orešnik (Index)
  • Trump uvjeren u dogovor s Irancima: Sporazum je uglavnom ispregovaran, uključuje otvaranje Hormuza (N1)
  • Pucnjava kod Bijele kuće. Napadač (21) umro u bolnici (Index)
  • Gasi se Porsche eBike Performance, nekadašnji Rimčev Greyp (Index)
  • Hrvatska gubi sve više vode: čak 52 posto nestane prije nego stigne do građana, gubi se kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja (Poslovni)
Nedjelja (00:00)

Brze i kratke

  • Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
  • Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
  • Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
  • Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
  • Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)
  • Plenković: Digli smo plaće za 108 posto (Danica)
  • Beč u šoku: ‘Iscjelitelj’ Braco nastupio uz Patti Smith i smrznuo trg na kojemu je Hitler anektirao Austriju (tportal)
Subota (18:00)

Brze i kratke

  • Zelenskog povezuju s najvećim korupcijskim skandalom u povijesti Ukrajine (Jutarnji)
  • Na Korčuli pretvorili zaštićenu šumu u deponij (Index)
  • Magyar ne da otpremine Orbanu i njegovim ministrima (Index)
  • Ministar Habijan: Tražit ćemo doživotni zatvor. Kreće stegovni postupak protiv dvije sutkinje (Index)
  • Ukida se porez na mirovine (24sata, N1)
  • Manifestacija ‘Dan mladosti – radosti’ održava se danas u Muzeju ‘Staro selo’ u Kumrovcu (tportal)