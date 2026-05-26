Engleska Premier liga i dalje je bila popularnija tema pretraživanja od Trumpa. U protekloj je godini nadmašila i Bibliju… njihove momčadi nisu ni sportski najuspješnije, ali ove su godine stigle do finala svih velikih natjecanja, prema prihodima nadmašili su i svoje kontinentalne rivale, a fan baze imaju po cijelom svijetu (Jutarnji)
Ročnik u Slunju dobio temperaturu, nadređeni zvali roditelje: ‘Zar sam ga poslala u vrtić da zovu mamicu?‘ (Jutarnji)
Povjesničar iz Beograda: Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i da je on jedina obrana od toga (N1)
Brnabić studentima: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku“. Odgovorio joj Šušnjar: “Hvala na preporuci” (Index)
Iron Maiden otvorili Run For Your Lives 2026 turneju u Ateni: na setlisti samo pjesme s prvih 7 albuma (Muzika)
Stephen Colbert iznenada se vratio na TV, ovog puta s Jackom Whiteom na javnoj postaji u Monroeu samo dan nakon posljednje epizode njegovog The Late Showa (Ravno do dna)
Trump se suočava sa sve većim kritikama i republikanaca i demokrata zbog potencijalnog mirovnog sporazuma s Iranom, za koji se strahuje da neće ispuniti izvorne ratne ciljeve (Index)
Traži se savjetnik za Maksimir: Platit će ga 1,2 milijuna eura, među njihovim glavnim zadacima bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a (N1)
Stručnjak o Super El Niñu: “U sve toplijoj klimi sve su veći ekstremi. Europa će probijati iznad 40 stupnjeva” (N1)
Braća Sinković upozorili da ne mogu vježbati na Jarunu uoči Svjetskog kupa u Sevilli, stanje je iz godine u godinu sve gore zbog lopoča i vodenog bilja na veslačkoj stazi (tportal)
Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om u aferi Hipodrom i priznao krivnju za izvlačenje novca preko lažnih faktura za zaštitarske usluge (tportal)
Ukupni ruski gubici od početka invazije danas se široko procjenjuju na više od milijun ljudi, a nadmašuju sposobnost Moskve da ih nadoknadi, CNN piše o preokretu trendova i utjecaju na promjenu pozicija u mogućim mirovnim pregovorima (Jutarnji)
Cijeli tjedan vruće, uz mogućnost pljuskova sredinom i krajem tjedna, temperature negdje i do 35 stupnjeva (N1)
Ministarstvo rada na meti hakera: Na stranicama osvanula poruka ‘Smrt ustašama, živela Velika Srbija’ (tportal)
London: Otvorena najveća izložba Churchillovih slika u zadnjih 60 godina (HRT)
Ozbiljno upozorenje: Umjesto da pada, količina otpada od hrane u Hrvatskoj lagano raste, po stanovniku je bačeno 57,3 kilograma hrane, od čega se 24,2 kilograma odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći (Poslovni)
Rusi Orešnikom pogodili Ukrajinu. Stigao odgovor udarom 200km od Moskve, uništeno je rusko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje opskrbljuje 5 milijuna ljudi (Index), ruski izvori: Putinu generali lažu, šalju mu uljepšane izvještaje, ljudi koji su ga prije branili to više ne čine (The Guardian, Index)
Iako hrvatski građani i dalje dosta troše, trgovci se suočavaju sa sve većim pritiscima. Cijene hrane rastu, kupci postaju oprezniji… očekuje se sporiji rast gospodarstva (Jutarnji)
Procurila imena i iznosi s liste Vedrana Pavleka: Na njoj se nalazi i Ivica Kostelić (N1)
Zaokret odnosa SAD-a prema zapadnom Balkanu: manje prostora daje europskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima (N1)
Sergej Jakirović napravio čudo i ispisao povijest! Hull City u 95. minuti izborio Premier ligu (tportal)
Zabočki Regenerator, kulturni centar nadomak Zagreba, nominiran za godišnju Nagradu Viktor Kovačić Udruženja hrvatskih arhitekata (tportal)
U novom velikom napadu na Ukrajinu Rusija je lansirala oko 90 projektila i 600 dronova, pri čemu ima poginulih, a najmanje 83 osobe su ozlijeđene, Ukrajina napala naftni terminal u Rusiji (Index)
U idućih četiri do pet mjeseci Putin “možda više neće moći pregovarati s pozicije snage”, kaže estonski obavještajac za CNN (Index)
Vučić: Uskoro bih mogao podnijeti ostavku (Index), drugi mu mandat istječe početkom iduće godine, a prema tamošnjem ustavu više se nema pravo kandidirati za tu funkciju (tportal), ali može za premijera (tportal)
U Kumrovcu za Dan mladosti okupilo se više od 10 tisuća ljudi (Nacional)
Usik jedva obranio naslov prvaka protiv debitanta Rica Verhoevena, borba prekinuta u 11. rundi (Index)
Porezni stručnjak: Nema nogometnog kluba u Hrvatskoj koji ne obavlja isplate u gotovini (Index)
Gospodarstvo Rusije više ne može bez Kine: Tek što je Trump otišao, u Peking je došao Putin. I ruski i kineski predsjednik su često spominjali “partnerstvo” tih zemalja, ali to više nije: Rusija tu moli, Kina daje – ako tako hoće (DW)
Veliki prosvjed u Srbiji protiv Vučića (Index), prema podacima polciije okupilo se više od 34 tisuće ljudi (tportal)
Stručnjakinja: Kampanja “Plenkovićeva inflacija” SDP-a i Možemo! dobra je iz dva razloga, pokrenuli i web stranicu skupo.hr gdje iznose podatke o ‘Plenkovićevoj inflaciji’, a na svojoj turneji po gradovima nose i “Knjigu Plenkovićeve inflacije” u koju će građani upisivati što ih muči (N1)
Hadž u sjeni rata: 1,5 milijuna hodočasnika stiže u Meku (DW)
Veliki fotoizvještaj: Pogledajte kako se u Kumrovcu slavio Titov rođendan (Jutarnji)