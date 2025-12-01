Još uvijek ne zna skuhati ručak, ali sve ostalo radi

Autorica teksta na Netokraciji opisuje kako je, nakon što je svjedočila požaru u zgradi Vjesnika, ChatGPT-u dala svoj emotivni tekst (koji nije objavila) na provjeru — i dobila hladan, ali precizan presjek tipičnih uredničkih primjedbi: previše patetike, premalo informacija, političke klizavice na sve strane. AI ju je podsjetio na osnovna novinarska pravila, upozorio na ideološke interpretacije i pokazao kako algoritam može biti koristan korektivni savjetnik. Iako njezin tekst ostaje osobna, emotivna priča kakvu umjetna inteligencija ne može napisati, autorica zaključuje da – iako AI nikad neće biti čovjek – može biti dobar prijatelj koji sprječava novinarski autogol (ili barem može izbjeći daveže od komentatora).