Još uvijek ne zna skuhati ručak, ali sve ostalo radi
ChatGPT slavi treći rođendan: od „previewa“ do svakodnevnog pomagača
OpenAI je povodom treće godišnjice ChatGPT-ja otkrio statistike koje pokazuju koliko je alat postao svakodnevan. ChatGPT danas odgovara na oko 29.000 poruka u sekundi, a koristi ga 800 milijuna ljudi tjedno. Tri četvrtine razgovora globalno odnosi se na praktične savjete, informacije i pisanje. U UK-u dominiraju pisanje, savjeti, zdravlje i učenje. Najčešće globalne radnje su učitavanje slika, pretraživanje interneta, napredno zaključivanje, generiranje slika, analiza podataka i diktiranje. Korisnici češće šalju svoje fotografije nego što traže nove vizuale. Poslovni