Građani 1 : Bager 0 (nakon produžetaka)
‘Crveni tobogan’: Slijepčević je opet ispričao priču o svakom od nas
Građanske inicijative u obliku prosvjeda protiv neželjenih intervencija u javni prostor uglavnom su tragično neuspješne. Jedan od najpoznatijih takvih slučajeva bio je onaj u Varšavskoj ulici u Zagrebu prije 15 godina. No da se neki pomaci ipak zbivaju i da građanske inicijative nisu baš sto posto neuspješne ni nužno baš uvijek osuđene na propast – pa da to nisu bile čak ni u doba zloglasnog i ‘nepobjedivog’ Bandića – pokazuje nam polusatni dokumentarac Nebojše Slijepčevića, a on već neko vrijeme kruži po dokumentarističkim filmskim festivalima i priča priču o dva građanska prosvjeda koja su, vidi čuda, ipak urodila nekakvim plodom. S jedne strane, Slijepčevićev dokumentarac ‘Crveni tobogan’ donosi tračak nade u obliku prikaza uspješnih spontanih građanskih inicijativa, ali s druge strane prikazuje žestoku polarizaciju društva, i to među običnim građanima, susjedima i sustanarima, a to je već poprilično turobno. Zrinka Pavlić za tportal