'Crveni tobogan': Slijepčević je opet ispričao priču o svakom od nas - Monitor.hr
Danas (23:00)

Građani 1 : Bager 0 (nakon produžetaka)

‘Crveni tobogan’: Slijepčević je opet ispričao priču o svakom od nas

Građanske inicijative u obliku prosvjeda protiv neželjenih intervencija u javni prostor uglavnom su tragično neuspješne. Jedan od najpoznatijih takvih slučajeva bio je onaj u Varšavskoj ulici u Zagrebu prije 15 godina. No da se neki pomaci ipak zbivaju i da građanske inicijative nisu baš sto posto neuspješne ni nužno baš uvijek osuđene na propast – pa da to nisu bile čak ni u doba zloglasnog i ‘nepobjedivog’ Bandića – pokazuje nam polusatni dokumentarac Nebojše Slijepčevića, a on već neko vrijeme kruži po dokumentarističkim filmskim festivalima i priča priču o dva građanska prosvjeda koja su, vidi čuda, ipak urodila nekakvim plodom. S jedne strane, Slijepčevićev dokumentarac ‘Crveni tobogan’ donosi tračak nade u obliku prikaza uspješnih spontanih građanskih inicijativa, ali s druge strane prikazuje žestoku polarizaciju društva, i to među običnim građanima, susjedima i sustanarima, a to je već poprilično turobno. Zrinka Pavlić za tportal


Slične vijesti

Nedjelja (13:00)

Tiger blood, Adonis DNA

Marjanović: Dokumentarac o Charlieju Sheenu je apsolutna ludnica

Bili to počeci karijere, kada se istaknuo jedva bitnom epizodnom ulogom u filmu Ferris Bueller’s Day Off, kasnija faza kada je u ranim dvadesetima ostvario izvrsne uloge u kultnim i Oscarima nagrađenim filmovima ili još kasnija faza kada je otkrio droge, ostavio ih i ponovno otkrio, nakratko stao kako bi započeo uspješnu TV karijeru, drogom ponovno sjebao tu TV karijeru i onda se vratio kao promijenjen čovjek. Ukratko, život Charlieja Sheena hrani tabloide više od 40 godina. Vrlo jednostavno, Sheen je legenda. Neopisivo simpatičan i karizmatičan lik koji je ujedno i podsjetnik na vremena američkog šoubiza u kojoj su skandali izazivali šok, ali nisu gasili karijere. Međutim, mimo toga, aka Charlie Sheen se ne trudi biti posebno pronicljiv u dubokoj analizi celebrity kulture već jednostavno donose priču o usponu i padovima zanimljivog lika čija priča jednostavno odlično funkcionira u ovom formatu. Hrvoje Marjanović za Index

10.09. (14:00)

Umjetnost bez drame

Radić o filmu ‘Treći svijet’: Informativan i dostatno dinamičan pogled na antologijsko djelo i njegove tvorce

Oremović je film koncipirao tako da uvodni dio govori o različitim backgroundima dvojice autorski ključnih članova Haustora, Darka Rundeka i Srđana Sachera, potom slijedi kratak pregled razvoja benda do eponimnog albuma, da bi najviše prostora bilo posvećeno samom albumu, a sve zaključuje rad na snimanju spomenute dub verzije pjesme “Treći svijet”. Biografski uvod donosi široj javnosti nepoznate podatke o odrastanju Rundeka i Sachera. Oremovićev pogled bio bi intrigantniji da se dublje zagreblo u konflikte koji su svojedobno razdvojili Sachera i Rundeka, ali njih dvojica za to očito nisu bila nimalo raspoložena pa ni autor nije mogao, a ni trebao pod svaku cijenu ići za tim. Damir Radić za Novosti.

06.09. (13:00)

U inat zabraniteljima

Dokumentarni film o Josipu Reihl-Kiru možete pogledati besplatno online

Potez je to kojim reagiraju na otkazane projekcije filma redatelja Ivana Ramljaka u Benkovcu i Zadru. Online projekcije na platformi Loli.stream počinju danas, baš kad je film trebao biti prikazan u Zadru. Gore će biti sve do 10. rujna. Film je na Pula film festivalu osvojio Veliku zlatnu arenu za najbolji film te uzeo Zlatnu arenu za montažu. Nagrađivan je i na Cinehill Film Festivalu, Rab Film Festivalu te Liburnia Film Festivalu. Film prikazuje posljednjih nekoliko mjeseci Josipa Reihl-Kira, načelnika Osječke policije koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima ubijen 1991. na ulazu u Tenju, pri pokušaju pregovora o izbjegavanju rata. Ziher

12.08. (15:00)

Treba nas sve i nahraniti

Živimo u sojalizmu – klimatskoj i ekološkoj krizi, a kolonijalizam je živ i zdrav

Dokumentarac “Soyalism” priča je o svjetskom carstvu soje koja osim što je stočna hrana, čini 15-25 % ukupnog unosa proteina u veganskoj prehrani. Soja je jedna od najvažnijih svjetskih poljoprivrednih kultura, ključna sirovina u prehrambenoj industriji, čija se ukupna globalna proizvodnja, prema FAO-u, procjenjuje se na oko 395 milijuna tona za sezonu 2024./2025. Brazil je najveći proizvođač na svijetu, s udjelom od oko 40 posto i godišnjim volumenom većim od 160 milijuna tona. Kužite kamo ide ovaj tekst? Prema Amazoni i krčenju šuma. Redateljski dvojac odlučio je prikazati globalni utjecaj njezine intenzivne proizvodnje. Od plantaža u Amazoni do suvremenih klaonica, prikazuju kako je ova poljoprivredna kultura postala nezaobilazan dio globalne prehrane. Agroklub

05.08. (10:00)

Nije za one slabog srca

Dominion, potresan film koji razotkriva sustavnu eksploataciju životinja

U filmu redatelja Chrisa Delforcea, koji na eksplicitan način prikazuje brutalnosti i surovost industrije mesa, australskog aktivista za prava životinja i osnivača organizacije Aussie Farms, glavove daju holivudski glumci Joaquin Phoenix i Rooney Mara te pjevačica Sia. Autori su koristili dronove, skrivene kamere i dokumentarne snimke kako bi razotkrili sustavno zlostavljanje i eksploataciju u suvremenoj industriji životinjskih proizvoda, s posebnim naglaskom na Australiju. Film je podijeljen u šest poglavlja. Hrana, moda, zabava, divlje životinje, kućni ljubimci i eksperimentiranje, pri čemu svako pokriva različit aspekt eksploatacije životinja. Svako poglavlje popraćeno je dokumentiranim dokazima, brojkama, zakonima i komentarima o etici i društvenoj percepciji prema životinjama. Agroklub

21.07. (01:00)

Hazarder u smokingu

Prošle su 24 godine od tragične i prerane smrti Anđelka Herjavca – Đelca

Prošle su 24 godine od tragične i prerane smrti Anđelka Herjavca – tadašnjeg predsjednika varaždinskog prvoligaša, nogometnog vizionara i čovjeka koji je izgradio temelje varaždinskog nogometa. Generalnim direktorom Varteksa (tekstilne industrije) Herjavec je imenovan 1994. godine, na poziv dotadašnjeg rukovodstva tvornice koja se našla na rubu propasti zbog ratnih zbivanja. Do kraja 1995. godine Herjavec uspijeva stabilizirati poslovanje i spriječiti propast, a 1997. godine uspijeva produžiti i licenciju za proizvodnju jeansa, bez koje tvornica također ne bi imala uvjete za opstanak (eVaraždin). Smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći točno prije 24 godina kod Posedarja. Varaždinske vijesti… prije pet godina snimljen je dokumentarac o njemu, a objavljena je i knjiga. Jutarnji

13.07. (21:00)

Suluda prošlost kao ogledalo sadašnjosti

Zrinka Pavlić o ‘Fiume o Morte’: Genijalan film koji bi trebalo prikazivati na nastavi povijesti

Bezinović se nije ni pokušavao praviti važan s nekom povijesničarskom ili dokumentarističkom objektivnošću. Umjesto toga, uz pomoć je svojih sugrađana i amaterskih glumaca i/ili statista, povezao povijest sa sadašnjošću. Iz današnje perspektive glumeći i pozirajući kao akteri tadašnjih događaja, oni su mu omogućili da prikaže svo ‘bogatstvo’ bizarnosti, sumanutosti, zanimljivosti i mraka D’Annunzijeva diktata nad Rijekom. Tom kombinacijom igranog i dokumentarnog sadržaja Bezinović je postigao dvije stvari. Zrinka Pavlić za tportal

30.06. (09:00)

Ne vole škakljiva pitanja

Jurkas: Thompson se u intervjuu sa mnom i pred kamerama HTV-a odrekao ustaštva i Ante Pavelića

“MPT: cijena domoljublja“ naslov je dokumentarnog filma koji o Marku Perkoviću Thompsonu upravo završava redatelj, pisac, novinar, urednik i glazbenik Anđelo Jurkas. Za velike koncerte u inozemstvu elaborati se, tvrdi, moraju davati mjesecima, a ne tjednima unaprijed. Radi se o koncertu visokog rizika bez obzira na političku konotaciju – faktor velikog broja ljudi, gužvi, protokola za koncert i visokih temperatura su dovoljni da dođe do neželjenih posljedica. Tvrdi da je za HTV snimao intervju s Thompsonom koji je na kraju bio cenzuriran, a u kojem se pjevač odrekao ustaštva, istovremeno kritizirajući komunizam. Iz prve doživio sam ga kao vrlo kulturnog, civiliziranog, pristojnog i korektnog sugovornika koji samo pristaje na činjenicu da služi kao Pinokio svojim gepettima. Je li to licemjerno ili autentično prema svojoj publici apsolutno je irelevantno. Kao pjevač je nimalo originalni, ali funkcionalni amalgam Bebeka, kombinacija Tife i Alena Islamovića, a kao skladatelj rubno funkcionalan. Njegova fenomenologija duguje prvenstveno publici i medijima u kombinaciji izostanka osnovne školske izobrazbe iz povijesti, hrvatskog i glazbenog. Nacional

27.06. (16:00)

Da ne znamo, neki bi rekli da smo se vratili sto godina unazad

Rašeta o dokumentarcu o neonacistima: Pedeset nijansi bijele

Na samom početku dokumentarca jedan Nijemac komentira neonacistički marš svojih sunarodnjaka.”Njima je mjesto u ludnici”, kaže i izaziva smijeh. Ali, stvar nije smiješna, premda katkad poprima humoristične dimenzije. Neonacisti nastupaju u širokoj fronti. Vidimo ih posvuda, od Charlottenburga i Neuköllna u Berlinu, do Pariza i Kijeva. U Francuskoj je uhićena skupina terorista koji su planirali ubijati lijeve političare. U Bratislavi je student povezan s krajnjom desnicom ubio dvoje ljudi ispred kluba za LGBT osobe.

Autori dokumentarca infiltrirali su se u ekstremne skupine kako bi doznali njihove planove, mogućnosti, ciljeve i ideje. Radili su na filmu dvije godine. Često su naoružani, a vrlo je zanimljivo da – kojoj god naciji pripadali – simpatiziraju Hitlera i obožavaju svastike. Otkrili su i platforme za upoznavanje partnera namijenjene samo bijelcima koji slave “bijeli život, bijelu ljubav”. Boris Rašeta osvrće se na TV tjedan za Novosti.

06.05. (15:00)

Napokon nešto lijepo iz Afrike

Film “The Great Green Wall” (2019.) prati ambiciozni projekt sadnje 8 tisuća kilometara duge trake drveća kroz afrički Sahel

Cilj projekta “Veliki zeleni zid“ je borba protiv dezertifikacije, klimatskih promjena, siromaštva i sukoba koji proizlaze iz degradacije tla te kako bi se povećala bioraznolikost i podržao održivi razvoj lokalnih zajednica. Osim ekoloških ciljeva, projekt nastoji stvoriti 10 milijuna zelenih radnih mjesta, poboljšati sigurnost hrane i smanjiti migracije uzrokovane klimatskim promjenama. Naratorica i glavna protagonistica je Inna Modja, malijska glazbenica i aktivistica, koja putuje kroz Senegal, Mali, Niger, Nigeriju i Etiopiju, upoznajući ljude koji aktivno sudjeluju u stvaranju Zelenog zida. Inicijativa Velikog zelenog zida ima ključnu ulogu u poljoprivredi. Ovaj projekt nije samo red drveća; sve više se usmjerava na razvoj multifunkcionalnih ekoloških zona – spojeva uzgoja usjeva, šumskih područja, pašnjaka i vodnih resursa, čime se jačaju zajednice i njihova otpornost. Projekt nije bez poteškoća, zbog političke nestabilnosti i korupcije. No, svejedno ide dalje. Agroklub