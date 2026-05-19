Kako je silicij pojeo glasački listić
Ekonomist sa Stanforda: Tehnološki monopoli uništavaju demokraciju, kapitalizam može biti humaniji
U novoj knjizi Private Power and Democracy’s Decline, stanfordski ekonomist Mordecai Kurz upozorava da živimo u “drugom pozlaćenom dobu” u kojem tehnološki moguli, poput povijesnih industrijalaca, akumuliraju monopolističku moć vjerujući da su odabrani oblikovati društvo. Kurz tvrdi da je ekonomska obespravljenost radnika, uzrokovana rastom nereguliranih tehnoloških divova i gušenjem konkurencije, stvorila plodno tlo za populizam i MAGA pokret. Umjetna inteligencija mogla bi dodatno ugroziti stabilnost i dovesti do masovne nezaposlenosti. Rješenje vidi u hitnim reformama: oporezivanju viška profita monopola, regulaciji AI-ja te državnom subvencioniranju i prekvalifikaciji radnika. Guardian