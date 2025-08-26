Od krojačkih strojeva do kolica za kupnju – povijesni šav se raspao
Kraj Varteksa: Modni div pretvora se u shopping park
Varteks, nekoć tekstilni gigant s više od 11.000 radnika i simbol varaždinske industrije, završio je u stečaju, a na njegovom zemljištu niču trgovački centri. Grad je zaštitio dio objekata poput dimnjaka i krojačnice, no proizvodnja je ugašena. Dio radnika prodaje staru robu ili čeka mirovinu, dok se privremeno zapošljava 140 ljudi za MORH-ova odijela. Varaždinci žale za “zlatnim dobom”, a gradska vlast priznaje da brend nije prilagođen tržištu. Umjesto modne industrije, Varteks kvart postaje shopping destinacija. Index