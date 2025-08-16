Kraj tekstilne epohe: Varteks na konac, šoping na metar
U ponedjeljak počinje rušenje velikog komplesa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu
1958. u Jugoslaviju su stigla prva dva kompjutera veličine 10 puta 10 metara. Jedan za Savezni zavod za statistiku, a drugi za Varteks. “Taj je kompjuter zaslužan za otvaranje više ekonomske škole koja je kasnije prerasla u fakultet organizacije i informatike. Sve su vodili Varteksovi ljudi”, naglasio je nekadašnji direktor tvrtke Josip Tot u emisiji Labirint HTV-a (na koju se prošle godine osvrnuo i Boris Rašeta). No, u ponedjeljak se Varteks definitivno ruši. Tamo se gradi novi shopping centar S-PARK Varaždin na zemljištu površine oko 50.000 četvornih metara uza Zagrebačku ulicu – jednu od najprometnijih u gradu. Od nekadašnje goleme maloprodajne mreže Varteksa, danas su u funkciji tek četiri trgovine– dvije u Varaždinu te dvije u Zagrebu. No, i one će na bubanj. Danica