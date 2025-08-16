Kraj tekstilne epohe: Varteks na konac, šoping na metar

Jagoda Bastalić pravovremeno je, u jeku Varteksove krize – koja bi se mogla pokazati fatalnom, odnosno letalnom – gledateljstvu isporučila sjajan dvodijelni dokumentarac. Na svom je vrhuncu Varteks (bivši Tivar) zapošljavao 12.000 ljudi (zahvaljujući čemu su radnici izgradili oko sedam tisuća kuća i stanova), a propast je počela, naravno, privatizacijom i pretvorbom. Josip Tot, ozbiljan čovjek koji već na prvi pogled ulijeva povjerenje, opisao je noć u kojoj je začeta tragedija. Tot je od 1965. do 2005. bio direktor Varteksovih tvrtki u Stockholmu, Londonu i Ženevi.

“Ideja je bila da privatizaciju iznesu Varteksovi radnici. Koliko znam, u prvom naletu je upisano 5.192 radnika, koji su htjeli biti dioničari Varteksa, što je za nas bila velika stvar. Međutim, u tom trenutku pojavio se gospodin Anđelko Herjavec, kao direktor Levisa, zajedno sa Josipom Gucićem.” Josip Gucić, od ranije poznat policiji, spetljao se s Herjavcem i digao 42 milijuna maraka kredita u Privrednoj banci… Boris Rašeta za Novosti donosi pregled tv tjedna, ali tamo od prije dva tjedna.