Danas (23:00)

Kraj tekstilne epohe: Varteks na konac, šoping na metar

U ponedjeljak počinje rušenje velikog komplesa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu

1958. u Jugoslaviju su stigla prva dva kompjutera veličine 10 puta 10 metara. Jedan za Savezni zavod za statistiku, a drugi za Varteks. “Taj je kompjuter zaslužan za otvaranje više ekonomske škole koja je kasnije prerasla u fakultet organizacije i informatike. Sve su vodili Varteksovi ljudi”, naglasio je nekadašnji direktor tvrtke Josip Tot u emisiji Labirint HTV-a (na koju se prošle godine osvrnuo i Boris Rašeta). No, u ponedjeljak se Varteks definitivno ruši. Tamo se gradi novi shopping centar S-PARK Varaždin na zemljištu površine oko 50.000 četvornih metara uza Zagrebačku ulicu – jednu od najprometnijih u gradu. Od nekadašnje goleme maloprodajne mreže Varteksa, danas su u funkciji tek četiri trgovine– dvije u Varaždinu te dvije u Zagrebu. No, i one će na bubanj. Danica


20.07. (23:00)

Hazarder u smokingu

Prošle su 24 godine od tragične i prerane smrti Anđelka Herjavca – Đelca

Prošle su 24 godine od tragične i prerane smrti Anđelka Herjavca – tadašnjeg predsjednika varaždinskog prvoligaša, nogometnog vizionara i čovjeka koji je izgradio temelje varaždinskog nogometa. Generalnim direktorom Varteksa (tekstilne industrije) Herjavec je imenovan 1994. godine, na poziv dotadašnjeg rukovodstva tvornice koja se našla na rubu propasti zbog ratnih zbivanja. Do kraja 1995. godine Herjavec uspijeva stabilizirati poslovanje i spriječiti propast, a 1997. godine uspijeva produžiti i licenciju za proizvodnju jeansa, bez koje tvornica također ne bi imala uvjete za opstanak (eVaraždin). Smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći točno prije 24 godina kod Posedarja. Varaždinske vijesti… prije pet godina snimljen je dokumentarac o njemu, a objavljena je i knjiga. Jutarnji

25.12.2024. (19:00)

Skupi, ali vrijedi svaku kunu (dobro, euro)

Iako u stečaju, Varteks još uvijek radi, odluka o nastavku početkom iduće godine

Neke odluke donosi sedam članova odbora vjerovnika, a neke veće treba donijeti skupština vjerovnika na sudskom ročištu. Ono će se održati u drugoj polovici siječnja. Na pitanje kako im trenutno ide, stečajni upravitelj Tomislav Đuričin diplomatski odgovara kako i dalje uspijevaju preživjeti te pokušavaju djelovati na prodaju i na troškove, no izazovno je jer veliki tekstilni igrači na tržištu imaju veće budžete i teško im je konkurirati. Ljudi znaju što je Varteks, vraćaju se. Neki kažu ‘skupi ste’, ali po cijenama smo slični konkurenciji, a kvalitetniji smo. Dodaje kako među kupcima ima i državnih institucija jer je ono što proizvedu kvalitetno. U ovom trenutku završavaju narudžbu za MORH, a s njima pregovaraju i kako bi u 2025. možda dobili neki posao. Forbes

05.06.2024. (21:00)

Kraj je počeo puno prije nego što se misli

Rašeta o Legendi o Varteksu: Krojači kraja

Jagoda Bastalić pravovremeno je, u jeku Varteksove krize – koja bi se mogla pokazati fatalnom, odnosno letalnom – gledateljstvu isporučila sjajan dvodijelni dokumentarac. Na svom je vrhuncu Varteks (bivši Tivar) zapošljavao 12.000 ljudi (zahvaljujući čemu su radnici izgradili oko sedam tisuća kuća i stanova), a propast je počela, naravno, privatizacijom i pretvorbom. Josip Tot, ozbiljan čovjek koji već na prvi pogled ulijeva povjerenje, opisao je noć u kojoj je začeta tragedija. Tot je od 1965. do 2005. bio direktor Varteksovih tvrtki u Stockholmu, Londonu i Ženevi.

“Ideja je bila da privatizaciju iznesu Varteksovi radnici. Koliko znam, u prvom naletu je upisano 5.192 radnika, koji su htjeli biti dioničari Varteksa, što je za nas bila velika stvar. Međutim, u tom trenutku pojavio se gospodin Anđelko Herjavec, kao direktor Levisa, zajedno sa Josipom Gucićem.” Josip Gucić, od ranije poznat policiji, spetljao se s Herjavcem i digao 42 milijuna maraka kredita u Privrednoj banci… Boris Rašeta za Novosti donosi pregled tv tjedna, ali tamo od prije dva tjedna.

01.06.2024. (15:00)

Neizvjestan tijek radnje, ali znamo kraj priče

Litvan: Varteks izgledno čeka slična sudbina Kamenskog, RIS-a i Tvornice električnih žarulja

Varteks je dio tužne priče o propasti hrvatske (tekstilne) industrije, koja se našla na vjetrometini raspada jugoslavenskog tržišta, rata te pretvorbe i privatizacije pod pokroviteljstvom nove HDZ-ove vlasti, nerijetko u sprezi sa starim socijalističkim direktorima. Varaždinsku tvrtku unatoč svim marketinškim i poslovnim akrobacijama nije uspio spasiti ni investitor Nenad Bakić, koji je u međuvremenu izišao iz vlasništva i upravljanja. Uspio je tek izlobirati da se 2021. ‘Varteks kvart – urbana regeneracija‘ proglasi strateškim državnim investicijskim projektom. Nekretninsko prokletstvo nad Varteksom nije od jučer, rasprodavalo se već godinama prije. Hladna bankarska odbijenica mogla bi značiti kraj tvrtke koja, čini se, odbrojava posljednje dana u dugovima od 22 milijuna eura, ali posluje na zemljištu procijenjenome na 26 milijuna eura. Varteksov slučaj ​pokazuje da se nekretninsko prokletstvo propadanja tvrtki koje imaju nesreću da su na prevrijednom zemljištu širi i izvan Zagreba. Goran Litvan za Lider.

26.05.2024. (16:00)

Još jedan div na odlasku

Ako se banke ne predomisle, ovo je neizbježni kraj Varteksa – slijedi stečaj, a 600 ljudi ostaje bez posla

Ključne banke kreditori odbile su plan za stabilizaciju poslovanja Varteksa, što znači da bi tvrtka mogla u stečaj. Tu je informaciju novi direktor Varteksa Karlo Koprek otkrio Forbesu navodeći kako su od Zagrebačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj primili odbijenicu. Čak je Zaba bila i spremnija to prihvatiti, ali HBOR ne. Upozorava kako ih odbijanje stavlja u tešku situaciju jer, ako se HBOR ne predomisli, ono znači neizbježni kraj Varteksa, tvrtke sa stoljetnom tradicijom u kojoj radi blizu 600 ljudi. Forbes, Danica

17.05.2024. (20:00)

Državo, pomozi

Nekadašnji gigant Varteks proživljava svoje najteže dane. Preostali radnici taoci su vrijednog zemljišta tvrtke

Varteks se suočava vjerojatno s najtežim poslovnim periodom u svojih preko 105 godina postojanja i nije nemoguće da će i radničke plaće za travanj, koje uskoro stižu na naplatu, biti osigurane preko AORT-a. Vrijedno zemljište nekadašnjeg tekstilnog diva koje bi se dobro moglo prodati na tržištu nekretnina jedan je od razloga zbog kojeg se desetljećima lome koplja oko Varteksa. Imovina Varteksa, naime, procijenjena je na 26 milijuna eura, četiri milijuna više od trenutnih dugova kompanije. No, Varteks je samo još jedna u nizu tužnih sudbina tekstilne industrije. Nakon raspada nekadašnje Jugoslavije i rata zbilo se prvo veće restrukturiranje domaće tekstilne industrije, međutim s porastom plaća i otvaranjem tržišta Srednje i Istočne Europe s nižom cijenom rada, poslovi su se iz Hrvatske preselili u Rumunjsku, Češku, Mađarsku, Poljsku. Tako se i broj zaposlenih u tekstilnoj industriji od 1990. do 2000. godine, do kada je uglavnom dovršena privatizacija u sektoru, prepolovio. Od tada je poslovanje bilo sve teže. Preživjeli su krizu 2008. i s novim direktorom tvrtka nije krenula naprijed. Zatim ga je krenuo spašavati Nenad Bakić, s nekoliko dokapitalizacija i novim zaletom i strateškim projektima. No, pandemija 2020. je učinila svoje i 2021. godine poslovanje su završili s više od 31 milijun kuna gubitka. Faktograf

11.05.2024. (10:00)

Htjela je probati pa što bude

Perković: Modna kolumnistica u upravi Varteksa koja je nudila 50 eura radnicima da ne štrajkaju nikada nije ni bila u Varaždinu

Ne treba krivnju za propast Varteksa tražiti u gospođi Bošnjak jer je došla na poziciju jedine članice Uprave tek kada je bilo jasno da je Varteks u ogromnim problemima (Lider). Prema tvrdnjama radnika, čak nije ni dolazila na posao u Varaždin, pa je vjerojatno bila neka vrsta člana Uprave koji vodi kompaniju sa 100 godina povijesti i 700 zaposlenih od kuće. Rad na daljinu, zadnji krik poslovne mode 21. stoljeća. Mogla je to biti lijepa priča o poslovnom uspjehu. Ukazala joj se prilika dok je pila kavu s prijateljicom da postane (jedina) članica Uprave kompanije s nekoliko stotina radnika i stoljetnom tradicijom, osjetila je poziv da upotrebom dizajnerskog znanja stečenog na de facto srednjoškolskom institutu spasi kompaniju od propasti i još je sve to radila volonterski. Samo što Varteks više nitko ne može spasiti, bar ne bez ulaganja od nekoliko desetaka ili stotina milijuna eura. Branimir Perković za Index.

14.07.2022. (13:00)

Bitno da ne bude kao nogometni klub

Bakić: Za Varteks još uvijek ima nade

Nakon optimistične 2019., u kojoj se objavljivalo da je Varteks izvučen iz kliničke smrti (izvlačeenje iz nagomilanih dugova prodajom nekretnina, ali i dobro odrađenim kampanjama), pandemijske 2020. i 2021. su ozbiljno naštetile poslovanju i potkopale trud uložen u restrukturiranje kompanije. Pandemijske su godine ipak dobrim dijelom prekinule san o spašavanju Varteksa. Politike lockdowna, koje su ljude zatvorile u kuće i radikalno smanjile broj vjenčanja, broj poslovnih sastanaka i općenito potrebu za lijepom odjećom, zadale su težak udarac Varteksu. Uz to su i smanjeni poslovi šivanja za druge, modne brendove iz zapadne Europe. Nenad Bakić smatra kako je spašavanje Varteksa ipak izvedivo. Index

09.03.2019. (12:30)

Ulažite, pizda vam materina :)

Varteks želi prikupiti više od 10 milijuna kuna za ostvarivanje velikih planova

Varteks je putem Zagrebačke burze pozvao na iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala i/ili izdavanje zamjenjivih obveznica, a jedan od uvjeta je da ukupni interes bude veći od deset milijuna kuna. Traže se institucionalni investitori, postojeći dioničari i strateški ulagatelji te sve ostale pravne i fizičke osobe. S obzirom na interes iskazan u deset dana, bit će definirana konačna cijena, koja ne bi smjela biti manja od 15,30 kuna za dionicu ili 10 kuna za obvezicu. Varaždinska tvrtka se nada da će financijske institucije uskoro razumjeti potencijale Varteksa te ga početi podržavati. Tportal

16.01.2019. (10:00)

Nenad Bakić, najveći je pojedinačni dioničar sa 17,01 posto dionica, je postao novi predsjednik Uprave Varteksa