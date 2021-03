“Slušaj me molim te. Ja sam dobil sad zadnju dokumentaciju za VG, imam ju kod sebe na sticku” prošli tjedan uhićeni poduzetnik Krešo Petek ovako je bio poručio kolegama oko natječaja za pročistač u Velikoj Gorici, što je bio projekt vrijedan 148 milijuna kuna, da bi nakon toga išla poruka “znači ja od jučer imam novi podatak…. jučer smo se Dražen i ja dogovorili”. Ovdje je još jedna važna stvar – ljudi koji su surađivali s Petekom savjetovali su drugima da ga se klone: “Ja sam im sad garanciju naplatio na jednom projektu… To je strava… To kad oni uđu u to, to bumo se ubili s njima, odnosno vi” – ovako je bio rekao Romano Perić iz tvrtke Ekonerg. “To je bilo strašno”, rekao je jedan koji je surađivao s njim, iz Ploča su bili rekli da “ako ikako mogu ne odaberu Peteka”. Telegram