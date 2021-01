Njih 2 nedjeljom

Bez očinske figure se ne može osvojiti vlast. Primjerice, to može Zoran Milanović, ali on nije spreman na radikalne preokrete. Ja bih mu se sutra pridružio u nekoj opciji da nakon ovih energičnih istupa kaže ‘dajem ostavku na mjesto predsjednika RH, shvaćam da ne mogu ništa učiniti nego folklorizirati vlastito djelovanje i kandidiram se na mjesto premijera’. Ja garantiran da bi to bila očinska figura koja bi uspjela pobuditi nadu jer je povezao očinsku figuru i odlučnost te samožrtvovanje, što narod želi. Žrtvovao je ugodu i odlučio je nešto učiniti. Zaboravit ćemo mu sve što je radio dotad. Na takav način djeluje ovo naše društvo u pokušaju. Potrebna je šok-terapija, da netko napravi nešto a da se to od njega ne očekuje. Napravi li Milanović to, ja istog trenutka povlačim svoju odluku i vraćam se u politiku” HRT