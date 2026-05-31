Dečki, na vas je došao red
Nova nehormonska metoda muške kontracepcije pokazala stopostotnu reverzibilnost
Šestogodišnja studija provedena na miševima pokazala je da ova metoda ne oštećuje matične stanice te da se reproduktivna funkcija potpuno vraća u normalu već šest tjedana nakon prekida terapije, što je potvrđeno i rađanjem zdravog potomstva. Ova biotehnološka metoda, objavljena u časopisu PNAS, u budućnosti bi se trebala primjenjivati putem flastera ili tromjesečnih injekcija. Pregled znanstvenih novosti ovoga tjedna donosi Bug.