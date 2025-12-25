Izgleda svemirski, a na Zemlji
QSpace: modularni “svemirski” stanovi kao rješenje za priuštivo stanovanje u Nizozemskoj
Nizozemska zaklada Stichting Nieuw Thuis naručila je 144 modularne stambene jedinice QSpace, namijenjene studentima, migrantima, zdravstvenim radnicima i mladima u potrebi za brzim smještajem. QSpace je biokompozitna jedinica od 21 m², opremljena kuhinjom, kupaonicom, grijanjem i instalacijama, a može se slagati i povezivati. Početna cijena od oko 45 tisuća eura čini ga zanimljivim primjerom priuštivog stanovanja. Prvo naselje postavljeno je u rotterdamskoj četvrti IJsselmonde. Punkufer