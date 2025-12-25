Izgleda svemirski, a na Zemlji

Tako smo se svi raspričali, sve dok Nizozemac Jan nije rekao kako svake godine isključivo ide u Zeeland na odmor, i to tri tjedna, koje provodi u bungalovu na plaži. Pitam ga kako je bilo zadnji put, a on kaže „Dva tjedna je padala kiša pa smo uglavnom na plažu izlazili u čizmama, a u bungalovu se kartalli, ali je treći tjedan bio fenomenalan i baš smo uživali“. U kancelariji je zavladao tajac jer bismo svi ostali takav odmor smatrali propalim, dok Jan uopće nije tako mislio jer je njemu stvarno bilo lijepo, što zbog navika, što zbog ljubavi prema svojoj zemlji, a najviše zbog toga što u Nizozemskoj ljudi znaju biti zadovoljni s malim stvarima, uzimajući sve od života što im se pruži i koristeći svaku priliku. Aljazeera