Moja sućut... nego, ovako usput, jel kod vas već bila berba?

Sprovod je ozbiljan i dostojanstven događaj. To je trenutak kada se opraštamo od nekoga tko nam je bio drag, koga smo voljeli, s kime smo provodili vrijeme, tko je na neki način bio dio našega života i sada se, do vječnosti, rastajemo od te osobe. Sve češće svjedočim kako dok obitelj jeca oko lijesa ljudi u okolini pričaju o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije… Dajte ljudi. Dok vi pričate o tome je li dva ili tri posto soli u ajvaru, netko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca… Neke samo zanima u kojem su restoranu karmine, dok drugi u komentarima objave jednog svećenika kojeg prati više od 260 tisuća ljudi, kažu da “Ako nemaš srca, ako te ne dira tuđa patnja, ako nemaš bar malo poštovanja onda nemoj ni ići”… Klikaj