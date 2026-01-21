Doživotno. Optimistično
Trump osniva „Odbor za mir“ s doživotnim mandatom i globalnim ovlastima, izvan okvira UN-a
Donald Trump pokušava proširiti mandat tzv. Odbora za mir (BoP), tijela koje je UN prvotno odobrio isključivo za Gazu, u globalnu instituciju pod njegovim doživotnim vodstvom. Nova povelja BoP-a ne spominje Bliski istok, daje predsjedatelju iznimne ovlasti te uvodi članstvo temeljeno na pozivu i uplati od najmanje milijardu dolara. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o izravnom izazovu Ujedinjenim narodima i mogućem kršenju međunarodnog prava, ovisno o tome koliko će se država priključiti. DW