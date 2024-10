Vrijedi probati

Jedan od važnih koraka prema novim javnim najamnim stanovima je dokapitalizacija Stambenog fonda Republike Slovenije. Prošle godine Vlada ga je dokapitalizirala s 25,5 milijuna eura, a ovih dana se očekuje potvrda još jedne dokapitalizacije u istom iznosu, a slvoenski premijer Robert Golob dodao da će to omogućiti početak projekata prije usvajanja zakona. Ovo je ambiciozan plan koji se nitko nikada nije usudio postaviti, nitko se nije usudio svake godine staviti na stol do 100 milijuna eura godišnje. Mi smo to napravili i vjerujem da je to najbolja poruka mladima u Sloveniji da će moći dobiti pristupačne stanove. Poslovni