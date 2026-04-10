To nisam ja, to je moja trauma

Tekst na Psychology Today istražuje paradoks terapeutkinje koja, unatoč stručnosti, proživljava emocionalnu regresiju zbog komentara na društvenim mrežama. Ona je opisivala kako je nešto još uvijek iz prošlosti povremeno muči, da bi je upitali – “prošlo je 20 godina, zar to još nisi preboljela?”… U članku ističe kako glavni problem nije u “brzini” oporavka, već u društvenom gaslightingu koji njezin problem ne priznaje kao “pravu” traumu. Autorica demantira mit da vrijeme automatski liječi; neliječena bol samo čeka siguran trenutak da izroni. Ključni zaključak je da iscjeljenje nije linearno niti ima krajnji rok. Biti “gotov” s traumom ne znači njezino brisanje, već odbijanje da tuđa ignorancija diktira težinu vašeg proživljenog iskustva.