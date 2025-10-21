Zohran Mamdani: demokratski socijalist koji je srušio Cuoma i uzdrmao New York - Monitor.hr
Danas (22:00)

Od megafona do Manhattana

Zohran Mamdani: demokratski socijalist koji je srušio Cuoma i uzdrmao New York

Pobjeda demokratskog socijalista Zohrana Mamdanija na predizborima za gradonačelnika New Yorka izazvala je nagli rast potražnje za luksuznim nekretninama u predgrađima poput Westchestera. Bogati Njujorčani, strahujući od većih poreza i novih socijalnih politika, masovno traže domove izvan grada – pa i u Floridi. Agenti bilježe rekordan broj ponuda i rast cijena, a tržište bi moglo dodatno ojačati ako Mamdani u studenom postane gradonačelnik. Index… 33-godišnji demokratski socijalist ugandsko-indijskog podrijetla, pobijedio je u lipnju bivšeg guvernera Andrewa Cuoma u predizborima za gradonačelnika New Yorka. Aktivist i zastupnik iz Queensa poznat je po zalaganju za besplatan javni prijevoz, zamrzavanje stanarina i veću poreznu progresivnost. Mamdani otvoreno podržava Palestince i često izaziva kontroverze unutar Demokratske stranke. Pobjeda nad Cuomom označila je uspon nove ljevice i moguću prvu gradonačelničku pobjedu muslimana i Amerikanca indijskog podrijetla u povijesti New Yorka. Index


07.06. (23:00)

Kad neboder želi biti i luna park i Kip slobode u isto vrijeme

The Torch: novi njujorški neboder u obliku baklje s hotelom, vidikovcem i adrenalinskom vožnjom

The Torch, futuristički neboder u obliku baklje, niče na Manhattanu kao hibrid hotela, vidikovca i zabavnog parka. Arhitektonska ekstravagancija uključuje spiralne oblike, staklene podove i adrenalinsku vožnju kroz prozirne cijevi. Dok ga jedni nazivaju kičem i arhitektonskim “trikom”, drugi ga vide kao nastavak tradicije Times Squarea – prostora spektakla i turizma. Kritike se uglavnom odnose na zanemarivanje društvenih i kulturnih vrijednosti u korist atrakcija za turiste. Haus

04.10.2024. (18:00)

Novi Amsterdam

Kad bi vas netko pitao koji je glavni grad svijeta, odgovor bi se možda nametnuo sam od sebe

New York je svet u malom, jer bi najviše ljudi na planeti htelo baš tamo. Iako bi mnogi što su tamo trenutno hteli da su negde drugde. Takvo je vreme. Grad na ušću Hudsona uvek je bio drugačiji. Ovog meseca taj grad slavi veliki jubilej – 400 godina. Nije baš kao Beograd ili London, još manje kao Atina ili Damask.

Starosedeoci Severne Amerike sasvim izvesno nisu razumeli koncept posedovanja zemlje kakav su sa sobom doneli Evropljani, ali je bar savest Holanđana mogla da bude mirna – nisu ništa ukrali, nego pošteno platili. U svoje četiri decenije postojanja Nieuw Amsterdam i cela Nova Holandija bili su izrazito multinacionalni. Oko polovine stanovnika došlo je iz cele Nizozemske, ali je druga polovina obuhvatala ljude sa svih krajeva koje zapljuskuje Atlantik.

Novi Amsterdam brzo je postao bitna tačka u holandskoj pomorskoj mreži, koja je na Atlantiku sezala do Benina, južnih krajeva Afrike, Brazila, Surinama, Kariba i matične zemlje. Protok robe unutar te mreže bio je veoma obiman. Odmah je bilo jasno da ovaj grad ima mnogo veći značaj od običnih trgovačkih naseobina kakve su nicale po svim kolonijama. Pulse o povijesti New Yorka.

28.03.2024. (13:00)

You can run but you can't hide

Nova tehnologija: Umjesto jurnjave za prekršiteljima policija ispaljuje na automobile strelice s GPS lokatorima

Policijske potjere u New Yorku postale su česta pojava, potencijalno ugrožavajući civile i agente. Kako bi smanjili rizike, NYPD koristi inovativni alat – lansere GPS strelica. Proizvedeni od strane tvrtke StarChase, ovi uređaji – poput bacača Guardian-VX i puške Guardian HX – omogućuju policiji da prati lokaciju bjegunaca bez riskantnih potjera po gradskim ulicama. Unatoč kontroverzama oko legalnosti, ovi uređaji su već postigli značajan uspjeh, pružajući nadu u učinkovitiju borbu protiv kriminala i sigurnije ulice, a Američka unija za građanske slobode ističe da je korištenje ovih uređaja prihvatljivo uz uklanjanje projektila nakon pronalaska vozila. (Revija HAK)

02.09.2023. (10:00)

Posveta New Yorku i kultnom filmu

Stipan Tadić naslikao 36 stanica podzemne željeznice u New Yorku slijedeći put “Ratnika podzemlja”

Stipan Tadić '20 Presents New Solo Exhibition, 'Metropolis: 36 Views of New York' | School of the Arts

Majka i kći naslikane na jednoj od njujorških ulica među djelima su kojima se Stipan Tadić u njujorškoj galeriji Fuentes predstavlja samostalnom izložbom “Metropolis 36 – 36 Views of New York”, koja traje do 5. rujna. Neki su od naziva “Poe Cottage – Kingsbridge”,” Little Italy Bronx”, “7th Av”, “Grand Street”, “Greenwood Cemetery – 9 Av”, “Smoker – 20 Av”, “Bodega Cat – 50 St”. Nazivi nisu nasumični. Tadić je, naime, odabrao jednu od linija željeznice i naslikao svaku stanicu. To je njegova posveta New Yorku. Odabrao je liniju D jer vodi od Bronxa do Coney Islanda, jer je to put koji su prešli Warriorsi u kultnom filmu Waltera Hilla “Ratnici podzemlja” iz 1979. godine. Svaka od 36 slika predstavlja kvart i okolicu, jednu od stanica na toj liniji podzemne željeznice, kojom se i sam često vozio. Jutarnji

 

24.05.2022. (14:00)

Ikone pop kulture 20. stoljeća

Kraj jedne ere: New York uklonio telefonske govornice s gradskih ulica

Obožavatelje Supermana, Matrixa, Telefonske govornice i drugih kultnih filmova može tješiti činjenica da će Manhattan zadržati četiri govornice na gornjoj zapadnoj strani, poznate i kao improvizirane svlačionice za novinara Clarka Kenta dok se transformirao u superjunaka. Njih će se očuvati kao povijesne primjerke. Fiksne telefonske govornice počelo se uklanjati s ulica New Yorka početkom 2000-ih u vrijeme širenja upotrebe mobitela, a od 2010. nestajale su još brže nakon početka ere pametnih telefona. U raznim dijelovima grada do danas je uklonjeno 8400 govornica sa 6452 lokacije. Index

18.04.2022. (21:00)

Profesija: reporter s ulice

Dobra zarada u New Yorku: Snimanje i prijavljivanje vozila koja imaju uključen motor dok stoje

Citizen’s Air Complaint Program je pokrenut 2019. i kažnjava vozače gospodarskih vozila koja su ostavljena u praznom hodu i onima koji to prijave omogućuje proviziju od 25% iznosa kazni. Vlasnici vozila mogu biti kažnjeni s 350 dolara ili više, što znači isplatu od barem 87.50 dolara za građane koji ih prijave. Ako su vozila u blizini škola, dovoljno je snimiti samo jednominutni video. Jedan od snimatelja je na taj način zaradio dosad 125.000 dolara. Najveći prekršitelji su dostavne službe i internetske trgovine poput Amazona, UPS-a… HAK

09.04.2022. (01:00)

Novi budući simbol

Dovršen je najtanji supervisoki neboder kod njujorškog Central Parka

o je također drugi najviši neboder na zapadnoj hemisferi s visinom od 435 metara. Neboderi viši od 300 metara definirani su kao supervisoki neboderi. Toranj Steinway, koji ima 84 kata i ima ukupno 60 rezidencija, inspiriran je zlatnim dobom nebodera na Manhattanu te prema vrhu ima stepenastu strukturu koja se sužava. Zgrada također ima bazen od 25 metara te druge luksuzne sadržaje kao što je, na primjer, fitness centar s terasom. Smješten u središnjem dijelu Manhattana u New Yorku, neboder je dizajnirala njujorška arhitektonska tvrtka SHoP Architects. Građevinski radovi počeli su 2014. godine. Revija HAK

03.11.2021. (11:00)

Nova struja

Bivši policajac, demokrat Eric Adams novi je gradonačelnik New Yorka

Demokrat Eric Adams, bivši policajac, zagovornik radništva i borac protiv rasne diskriminacije, pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka. Drugi je Afroamerikanac na čelu grada. Dok je bio tinejdžer istukli su ga policajci, a kada je postao policajac, bio je jedan od osnivača skupine koja se borila protiv okrutnosti policije. N1

15.11.2020. (10:30)

Ustrajni jahač apokalipse u Velikoj Jabuci

Glad u jednom od najbogatijih gradova svijeta: Red do pučke kuhinje nekada je dug stotine metara

U njujorškim pučkim kuhinjama sve je više korisnika pa su osmislili sustav kojim se javljaju putem SMS-a te dobivaju svoj termin za hranjenje. Potez je to koji je bio potreban zbog goleme potražnje koja je stvarala duge redove te su se obližnji trgovci bunili, a trenutačno stanje proteže se još od početaka koronakrize. Bez posla je tijekom pandemije ostalo milijun ljudi te se objelodanjuje sve veći problem s potrebitima koji jedva preživljavaju u jednom od najmnogoljudnijih gradova svijeta. Procjenjuju da se brojka s milijun i pol korisika prije krize povećala na iznad dva milijuna te čine sve da osmisle način pomoći onima koji su najugroženiji, a dolaze iz svih etničkih skupina. Jutarnji list