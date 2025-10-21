Od megafona do Manhattana
Zohran Mamdani: demokratski socijalist koji je srušio Cuoma i uzdrmao New York
Pobjeda demokratskog socijalista Zohrana Mamdanija na predizborima za gradonačelnika New Yorka izazvala je nagli rast potražnje za luksuznim nekretninama u predgrađima poput Westchestera. Bogati Njujorčani, strahujući od većih poreza i novih socijalnih politika, masovno traže domove izvan grada – pa i u Floridi. Agenti bilježe rekordan broj ponuda i rast cijena, a tržište bi moglo dodatno ojačati ako Mamdani u studenom postane gradonačelnik. Index… 33-godišnji demokratski socijalist ugandsko-indijskog podrijetla, pobijedio je u lipnju bivšeg guvernera Andrewa Cuoma u predizborima za gradonačelnika New Yorka. Aktivist i zastupnik iz Queensa poznat je po zalaganju za besplatan javni prijevoz, zamrzavanje stanarina i veću poreznu progresivnost. Mamdani otvoreno podržava Palestince i često izaziva kontroverze unutar Demokratske stranke. Pobjeda nad Cuomom označila je uspon nove ljevice i moguću prvu gradonačelničku pobjedu muslimana i Amerikanca indijskog podrijetla u povijesti New Yorka. Index