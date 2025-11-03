Od hip-hopa do Gradske vijećnice
Zohran Mamdani vodi u utrci za gradonačelnika New Yorka
Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist i sin redateljice Mire Nair, favorit je u izborima za gradonačelnika New Yorka 4. studenoga. Njegova kampanja naglašava priuštivo stanovanje, veće poreze za bogate i besplatan javni prijevoz. Suprotstavljaju mu se konzervativac Curtis Sliwa i neovisni kandidat Andrew Cuomo. Mamdanijeve lijeve politike i podrška Palestincima izazvale su kritike, no njegovi pristaše tvrde da donosi novi glas gradskoj politici. U slučaju pobjede, sukobi s predsjednikom Trumpom gotovo su zajamčeni. DW