Origami kockice koje same znaju plivati i dogovarati se bez WhatsAppa

U Pekingu je održana prva Svjetska humanoidna robotska olimpijada, na kojoj je više od 500 robota iz 16 zemalja sudjelovalo u 26 disciplina – od nogometa i boksa do sortiranja lijekova. Manifestacija, snažno podržana od kineske vlade, naglašava ambiciju Kine da postane svjetski lider u robotici i umjetnoj inteligenciji. Premda su roboti često padali, gubili udove i ostajali na startu, natjecanje je poslužilo kao poligon za testiranje tehnologija. Pobjednik utrke na 1.500 metara bio je kineski humanoid H1, s vremenom 6:29 – daleko od ljudskog rekorda. Kickboksači su se rušili nakon promašenih udaraca, nogometaši na najmanji dodir, a ni plesni i glazbeni nastupi nisu prošli bez nespretnog prevrtanja. Kina je inače uložila oko 140 milijardi dolara u domaći AI sektor i humanoide proglasila “središtem nacionalne strategije.” Smithsonianmag, Popular Science