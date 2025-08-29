Pametni mikroroboti iz Chemnitza otvaraju put digitalnim kolonijama - Monitor.hr
Danas (19:00)

Origami kockice koje same znaju plivati i dogovarati se bez WhatsAppa

Pametni mikroroboti iz Chemnitza otvaraju put digitalnim kolonijama

Na Tehnološkom sveučilištu Chemnitz razvijeni su “smartlets” – milimetarski mikroroboti koji kombiniraju elektroniku, senzore, solarne ćelije i optičku komunikaciju. Inspirirani origamijem, ravne membrane same se sklapaju u 3D kocke, sposobne za kretanje u vodi i sinkronizaciju putem svjetlosnih signala. Inovativna bežična komunikacijska petlja omogućuje im razmjenu podataka bez vanjskih uređaja, otvarajući prostor za decentraliziranu suradnju. Potencijalne primjene uključuju medicinu, nadzor vode i biološka istraživanja, a istraživači ih vide kao prvi korak prema robotiziranim kolonijama koje funkcioniraju poput digitalnih organizama. Bug


Slične vijesti

Utorak (08:00)

Može im otpasti i glava, ali svejedno idu po zlato

Prva svjetska Olimpijada humanoidnih robota u Pekingu


U Pekingu je održana prva Svjetska humanoidna robotska olimpijada, na kojoj je više od 500 robota iz 16 zemalja sudjelovalo u 26 disciplina – od nogometa i boksa do sortiranja lijekova. Manifestacija, snažno podržana od kineske vlade, naglašava ambiciju Kine da postane svjetski lider u robotici i umjetnoj inteligenciji. Premda su roboti često padali, gubili udove i ostajali na startu, natjecanje je poslužilo kao poligon za testiranje tehnologija. Pobjednik utrke na 1.500 metara bio je kineski humanoid H1, s vremenom 6:29 – daleko od ljudskog rekorda. Kickboksači su se rušili nakon promašenih udaraca, nogometaši na najmanji dodir, a ni plesni i glazbeni nastupi nisu prošli bez nespretnog prevrtanja. Kina je inače uložila oko 140 milijardi dolara u domaći AI sektor i humanoide proglasila “središtem nacionalne strategije.” Smithsonianmag, Popular Science

12.08. (21:00)

Prima i bakšiš?

U zadarskom restoranu robot Lesi poslužuje hranu i piće: ‘Ne zamjenjuje ljude, već olakšava njihov rad’

U trgovačkom centru Lesnina u Zadru, restoran je postao prava atrakcija zahvaljujući svom neobičnom “djelatniku” – robotu Lesiju. Ovaj servisni robot, visok 1,29 metara i težak 57 kilograma, samostalno poslužuje hranu i piće te odvozi posuđe, donoseći novu dimenziju ugostiteljskog iskustva. Programiran za prepoznavanje stolova i narudžbi, Lesi precizno dostavlja jela gostima, pozdravlja ih na hrvatskom ili engleskom jeziku i poželi dobar tek, čime unosi dašak zabave i modernosti u svakodnevnu uslugu. Poslovni

16.07. (14:00)

Tehnologija kuha i operira, a mi gledamo u tanjur i trbuh s istom nevjericom

Kuhanje i operiranje na daljinu: Kad robot peče steak i vadi žuč

Humanoidni roboti sve uspješnije ulaze u sfere koje su dosad bile rezervirane za ljude – od kuhanja do kirurgije. Kineski Dobot Atom precizno priprema steakove na daljinu pomoću VR sustava i haptičke tehnologije, dok na Johns Hopkinsu robotski kirurg samostalno uklanja žučne mjehure bez ljudske pomoći. Oba slučaja pokazuju koliko su strojevi postali osjetljivi, prilagodljivi i autonomni – i koliko se brzo briše granica između korisne asistencije i potpune zamjene čovjeka u složenim zadacima. Bug

04.06. (14:00)

Upskillaj se ili te AI preskilla

Oko 85 milijuna radnih mjesta preuzet će roboti, 40 posto radne snage morat će se prekvalificirati

Tehnološki napredak, osobito razvoj umjetne inteligencije i robotike, ubrzano mijenja tržište rada. Poslovi nestaju, novi se otvaraju, a ključ opstanka postaju prekvalifikacija (reskilling) i usavršavanje (upskilling). Traže se i dalje ono što AI ne može dati: kreativnost, empatija, prilagodljivost i šesto čulo. Umjesto straha, naglasak je na spajanju tehničkih i mekih vještina te razvoju ljudskih kvaliteta koje nijedan algoritam ne može zamijeniti. Poslovni

13.05. (19:00)

Brzi refleksi

Ping-pong robot uzvraća udarce, sutra će spašavati živote

MIT-ovi inženjeri razvili su robota koji s nevjerojatnom preciznošću i brzinom igra stolni tenis. Opremljen višezglobnom rukom, brzim kamerama i naprednim algoritmima, uspješno je vratio 88 % od 150 udaraca, s brzinom do 19 m/s. Sustav kombinira manipulaciju i dinamičko kretanje, a primjene bi se mogle proširiti i na humanoidne robote u spašavanju i drugim zadacima koji traže brzu reakciju. Bug

04.03. (17:00)

Dobro bi mi došao jedan za po doma

Roboti sve više mijenjaju radnu snagu u restoranima i na poslovima čišćenja

Roboti u uslužnim djelatnostima postaju sve češća pojava. Neki od njih služe u ugostiteljstvu kao pomoć za konobare i zabava za goste, a neki zamjenjuju iznimno traženu radnu snagu u uslugama čišćenja. Praksa je pokazala da se investicija u robote itekako isplati. Uz autonomiju baterije od tri sata s među intervalom punjenja od dva sata znači u jednoj smjeni od osam sati on realno može pokriti 6 tisuća metara kvadratnih s visoko učinkovitim čišćenjem. HRT

27.11.2024. (18:00)

Roboti ne traže veću plaću, godišnji odmor, radnička prava…

Zbogom radnicima na proizvodnoj liniji?! BMW (uspješno) testira humanoidne robote

Radeći na proizvodnoj liniji, robot Figure 02 ​​povećao je brzinu za 400% i sedmerostruko povećanje stope uspješnosti od prve aplikacije sustava. Tvrtke su opisale ovaj rezultat kao veliki iskorak za autonomne proizvodne sustave. U nedavno objavljenom videu, prikazuje se izvođenje do 1000 akcija dnevno. Ovo predstavlja prekretnicu za humanoidne robote u industrijskim uvjetima. Revija HAK