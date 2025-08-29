Origami kockice koje same znaju plivati i dogovarati se bez WhatsAppa
Pametni mikroroboti iz Chemnitza otvaraju put digitalnim kolonijama
Na Tehnološkom sveučilištu Chemnitz razvijeni su “smartlets” – milimetarski mikroroboti koji kombiniraju elektroniku, senzore, solarne ćelije i optičku komunikaciju. Inspirirani origamijem, ravne membrane same se sklapaju u 3D kocke, sposobne za kretanje u vodi i sinkronizaciju putem svjetlosnih signala. Inovativna bežična komunikacijska petlja omogućuje im razmjenu podataka bez vanjskih uređaja, otvarajući prostor za decentraliziranu suradnju. Potencijalne primjene uključuju medicinu, nadzor vode i biološka istraživanja, a istraživači ih vide kao prvi korak prema robotiziranim kolonijama koje funkcioniraju poput digitalnih organizama. Bug