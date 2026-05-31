Izvor mladosti bez plastičnog okusa
Prvo nacionalno istraživanje potvrdilo: Tehnologija u vodoopskrbi uspješno uklanja mikroplastiku iz pitke vode
Hrvatska je među prvim članicama EU-a provela sustavno istraživanje mikroplastike u pitkoj vodi za 2025. godinu. Rezultati Instituta za vode “Josip Juraj Strossmayer” predani HZJZ-u pokazuju da se udio mikroplastičnih čestica značajno smanjuje nakon obrade sirove vode. Uzorci su prikupljani od izvorišta do slavina pomoću inovativnog sustava TinyTrap i napredne Ramanove mikrospektroskopije. Istraživanje potvrđuje visoku kvalitetu i pouzdanost domaće javne vodoopskrbe. Razvijeni tehnički kapaciteti poslužit će kao temelj za budući državni monitoring, osiguravajući dugoročnu zaštitu zdravlja građana i očuvanje vodnih resursa. tportal