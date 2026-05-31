Izvor mladosti bez plastičnog okusa

"Alarmantno" zagađenje od prosječno "tri čestice mikroplastike po kubičnom metru vode" primijećeno je u svim rijekama obuhvaćenim istraživanjem. Daleko je to od 40 čestica mikroplastike zabilježenih u 10 najzagađenijih rijeka na svijetu. Na prvom je mjestu Žuta rijeka, potom Yangtze, Mekong, Ganges, Nil, Ind, Amur, Biserna rijeka i Hai He koje natapaju zemlje s najvećom proizvodnjom plastike na svijetu i najvećom količinom procesuiranog plastičnog otpada. Radi se o česticama sintetskih tekstilnih vlakana koja se otpuštaju pranjem odjeće te mikroplastici od auto guma ili mikroplastici koja se otpušta prilikom otvaranja čepova na plastičnim bocama. U jednoj studiji otkrivena je zarazna bakterija na mikroplastici u Loiri, u Francuskoj, koja može kod ljudi izazvati infekcije. Još jedno neočekivano otkriće je da četvrtina mikroplastike u rijekama nije došla od otpada već od industrijskih plastičnih peleta, a verojatno se ispuštaju u vode nakon pomorskih nesreća.