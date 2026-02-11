Kad suplement prestane biti dodatak
Toksikološki nalaz i kratom: mračna strana digitalne kulture mentalnog “overclockinga”
Igor Berecki za Bug, polazeći od navoda o smrti mladog šahovskog genija i toksikološkog nalaza, upozorava na rizike nekritične uporabe ilegalnih stimulansa koji se putem interneta prodaju kao “wellness” i nootropici. Poseban fokus stavljen je na kratom – biljni pripravak s opioidnim djelovanjem – i opasnosti njegove kombinacije s jakim stimulansima. Doc širi priču na kulturu mentalnog forsiranja u digitalnim profesijama, gdje se biološke granice pokušavaju “hakirati”, često bez razumijevanja farmakologije, metabolizma i dugoročnih posljedica.