I devastacija može početi

U Portugalu pronađeno najveće nalazište litija koje postaje europski štit protiv Kine
Europa smanjuje ovisnost o Kini zahvaljujući projektu Barroso u Portugalu, najvećem nalazištu spodumena u EU. Tvrtka Savannah Resources potvrdila je rezerve od 39 milijuna tona minerala (s potencijalom preko 100 milijuna), što je dovoljno za milijun automobilskih baterija godišnje tijekom 14 godina. Projekt ima snažan politički vjetar u leđa: portugalska vlada odobrila je jamstvo od 110 milijuna eura, dok njemačka, štiteći svoju autoindustriju, nudi podršku do 270 milijuna dolara. Konačna odluka o investiciji pada ove godine, a komercijalna proizvodnja u ovom ključnom europskom lancu opskrbe kreće već 2027. godine. Revija HAK