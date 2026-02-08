Vođenje ljubavi u bestežinskom stanju: fizika, biologija i granice razuma - Monitor.hr
Danas (17:00)

Za ljubav je potrebno dvoje, ali i gravitacija

Vođenje ljubavi u bestežinskom stanju: fizika, biologija i granice razuma

Kako svemir postaje radno mjesto i turistička destinacija, seks i reprodukcija izlaze iz zone SF-trača i ulaze u područje medicine, sigurnosti i prava. Iako je seks u bestežinskom stanju tehnički moguć, on je logistički zahtjevan i higijenski rizičan, dok su začeće i trudnoća potencijalno opasni zbog zračenja, mikrogravitacije i ograničene medicinske skrbi. Najveći izazovi nisu intimnost, nego DNK, embrionalni razvoj i odgovornost. Zaključak je jednostavan: svemir možda jest nova destinacija, ali ljudska biologija još uvijek traži vrlo stroga pravila igre. Igor Berecki za Bug


