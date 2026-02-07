Kino za svakoga ponešto
Vodič kroz filmsku veljaču: Od klasika do motora i motorki
Veljača u kina donosi pravi emocionalni i žanrovski kaos. Gledat ćemo Margot Robbie u moderniziranim Orkanskim visovima, dok Liam Neeson spašava svijet od – zombi gljiva. Ljubitelji adrenalina moći će uživati u povratku kultnog Vriska i SF trileru Gorea Verbinskog, a oni željni drame u napetoj romansi Alexandera Skarsgårda. Za obiteljski odlazak u kino tu je animirani sportski autsajder GOAT, dok ljubitelje glazbe čeka nikad viđeni Elvis. Od iračkih torti do američkih milijardera, ovaj mjesec nudi sve: od suza i straha do vrhunske akcije.