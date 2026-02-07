Kino za svakoga ponešto

Vodič kroz filmsku veljaču: Od klasika do motora i motorki - Monitor.hr
Vodič kroz filmsku veljaču: Od klasika do motora i motorki

Veljača u kina donosi pravi emocionalni i žanrovski kaos. Gledat ćemo Margot Robbie u moderniziranim Orkanskim visovima, dok Liam Neeson spašava svijet od – zombi gljiva. Ljubitelji adrenalina moći će uživati u povratku kultnog Vriska i SF trileru Gorea Verbinskog, a oni željni drame u napetoj romansi Alexandera Skarsgårda. Za obiteljski odlazak u kino tu je animirani sportski autsajder GOAT, dok ljubitelje glazbe čeka nikad viđeni Elvis. Od iračkih torti do američkih milijardera, ovaj mjesec nudi sve: od suza i straha do vrhunske akcije. Index


30.01. (07:00)

Neki već vježbaju govor, drugi mogu biti sretni što su uopće nominirani

Rang-lista: filmovi nominirani za Oscar 2026.

  • 10. Frankenstein – vizualno raskošan i tehnički besprijekoran, ali narativno jedan od slabijih Del Torovih filmova, s problematično uljepšanim čudovištem.
  • 9. F1 – tehnički impresivan i zvučno moćan blockbuster, no tanak i šablonski scenarij ograničava mu doseg.
  • 8. Bugonia – zabavna i otkačena Lanthimosova prerada korejskog originala, ali premalo sadržajna za viši plasman.
  • 7. Train Dreams – meditativna i lijepo fotografirana drama snažne atmosfere, kojoj prespori tempo oduzima zamah.
  • 6. The Secret Agent – ozbiljna politička drama s jakim glumačkim nastupima i međunarodnim ugledom, ali bez stvarnih šansi u glavnoj utrci.
  • 5. Sentimental Value – elegantna norveška obiteljska drama s izraženim europskim senzibilitetom i gotovo sigurnim sporednim Oscarom.
  • 4. Sinners – razuzdan, žanrovski hibrid s nevjerojatnom energijom i rekordnim brojem nominacija, kojem se mane lako opraštaju.
  • 3. Marty Supreme – iznimno zabavan i stiliziran film koji potvrđuje Safdiejev talent i Chalametovu oskarovsku zrelost.
  • 2. Hamnet – emotivno snažna i tiha drama o gubitku i stvaranju, s izvedbom Jessie Buckley vrijednom Oscara.
  • 1. One Battle After Another – vrhunac sezone nagrada: kompleksan, napet i iznimno samouvjeren film koji Paul Thomas Andersona konačno vodi do glavne nagrade.

Prema Ravno do dna

24.01. (20:00)

Netflix, ali bez lozinke

WikiFlix nudi tisuće filmova u javnoj domeni za besplatno gledanje

WikiFlix je besplatna online arhiva filmova u javnoj domeni, nastala iz volonterske zajednice Wikipedije. Platforma okuplja više od 4000 filmova s Wikimedia Commonsa, Internet Archivea i YouTubea, koje je moguće legalno gledati, dijeliti i distribuirati bez registracije. U ponudi su klasici poput It’s a Wonderful Life, Metropolis, Nosferatu i Sherlock Jr., ali i manje poznati povijesni filmovi, uključujući Wings, prvi Oscarom nagrađeni film. Sadržaj je djelomično kuriran prema popularnosti i relevantnosti. Tech Crunch, tportal

22.01. (20:00)

Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Oscar 2026: poznate nominacije za 98. dodjelu nagrada

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9,  kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu

17.01. (08:00)

Ništa ne može zamijeniti analogiju, ali se barem može praviti

Kako digitalno snimiti film (ili fotografiju) da izgleda kao da je iz 1970-ih

U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School

14.01. (00:00)

Nismo još ni krenuli, a već kasnimo u kino

Najavljeni filmovi 2026. koji već dižu prašinu

Stižu ambiciozne adaptacije poput Wuthering Heights Emerald Fennell i SF spektakla Project Hail Mary s Ryanom Goslingom, dok povratak velikih franšiza donosi Toy Story 5, Dune: Part Three i The Devil Wears Prada 2. Autorsku težinu nose Spielbergov Disclosure Day i Nolanova The Odyssey, a biografski film Michael i nastavak The Social Networka, The Social Reckoning, dodatno podižu očekivanja. 2026. očito nema namjeru biti tiha godina. Journal

11.01. (17:19)

Najbolji filmovi čija se radnja odvija na snijegu

09.01. (11:00)

Kapa, cigaršpic, kroasan. Kino

Linklaterov ‘Nouvelle Vague’ je dramedija i ljubavno pismo filmu ”Breathless’ velikog Godarda

Guillaume Marbeck utjelovljuje Godarda, Zoey Deutch Jean Seberg, a Aubry Dullin Jean-Paula Belmonda. Ovo je prvi Linklaterov film na francuskom jeziku. Podsjetimo, riječ je o poznatom redatelju koji većinom režira coming of age drame i komedije. Najpoznatiji filmovi su mu Dazed and Confused, Before trilogija i Boyhood, a često surađuje s glumcem Ethanom Hawkeom. Zanimljivo je da je na ovogodišnjim Zlatnim globusima uz Nouvelle Vague nominiran još jedan njegov film – Blue Moon, upravo s Hawkeom u glavnoj ulozi. Journal

31.12.2025. (17:00)

Ako se zbog nekih naslova osjećate staro, ne brinite. Niste jedini

Zrinka Pavlić: Najbolji filmovi posljednjih 25 godina

Od kultnog Mementa, koji je sjećanje pretvorio u narativnu zamku, i Mulholland Drivea, Lynchove noćne more o identitetu i Hollywoodu, do emotivne snage Mjesečine, filma koji tiho, ali neumoljivo pogađa u srž. Društvene i klasne tenzije eksplodiraju u Parazitu i Božjem gradu, dok Zona interesa i Bijela vrpca pokazuju kako zlo može postojati bez eksplicitnog nasilja.

Ljubav i usamljenost tematiziraju Raspoloženi za ljubav, Izgubljeni u prijevodu i Vječni sjaj nepobjedivog uma, dok odrastanje i obiteljski odnosi dolaze u fokus u filmovima poput Lady Bird, Aftersun i Toni Erdmann. Žanrovske granice pomiču Oldboy, Naslijeđeno zlo, Bježi! i Očnjak, a kriminal i moralna ambigvnost obilježavaju Sjećanja na ubojstvo i Odluku o odlasku. Društveni portreti poput Društvene mreže, Života drugih, Najgore osobe na svijetu, Donnieja Darka, Anore i Nickel Boysa zaokružuju četvrt stoljeća filma koje je bilo sve samo ne tiho ili predvidljivo. Izbor Zrinke Pavlić za tportal.

30.12.2025. (18:00)

Po dva filma tjedno

Najiščekivaniji filmovi iduće godine: Stižu novi Malick, Nolan, Spielberg, Fincher, Villeneuve, Almodovar…

The Film Stage (u dva dijela) nabrojao je zanimljivije naslove koji nas očekuju u kinima i streaming servisima iduće godine: Stižu novi filmovi redatelja Terrencea Malicka (i to o Isusu), Lee Chang-Donga, Disclosure Day (još jedna invazija izvanzemaljaca) Stevena Spielberga, Bitter Christmas Pedra Almodovara, novi uradak predstavlja i M. Night Shyamalan, a Cliff Booth iz Tarantinovog Once upon a Time in Hollywood dobiva svoj vlastiti film u režiji Davida Finchera. Christopher Nolan donosi Odiseju, a njegov brat po blockbusteru Denis Villeneuve izbacuje treći nastavak Dine (prema drugom nastavku knjige – Mesija Dine)…

19.12.2025. (18:00)

Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju

Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio

Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal