Dobro micek, bit će sve u redu!

Da ga ne snimaju televizijske ekipe, ne biste vjerovali da se to stvarno događa. Dakle, dođe on u Petrinju, u ruševine, snijeg i blato, i koju bi, molim vas, misao prije svih drugih želio podijeliti s javnošću, što on drži sudbinski važnim, što bi hrvatski premijer u svome izlaganju posebno istaknuo i podvukao? On bi posebno istaknuo i podvukao da ga mediji i opozicija nepravedno razapinju. Zar to nije sociopatski, lišeno suosjećanja i pristojnosti – piše Ante Tomić o premijeru koji dođe u porušeni grad i požali se svoje patnje koje nepravedno podnosi.