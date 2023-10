Džaba ste krečili

Valja napomenuti da je Dražu Mihailovića, kojemu je u čast nedavno otvoren muzej, – i to na velika vrata – u opticaj vratila prethodna (do moga) „demokratska“ vlast, koja je – takođe da podsetim – iskopala milione kubika zemlje u potrazi sa Dražinim grobom. Tih revizionističkih godina sam napisao da rehabilitacija i popularizacija Draže nije nikakav istorijski revizionizam – kako su to pogrešno protumačili Euromahala i Krugovi dvojke, nego čist seljački makijavelizam, zasenjivanje nacionalne prostote, (neuspelo) uvlačenje u narodno dupe, kilavi pokušaj catch-alla. I dalje mislim da Dražin muzej, spomenik i film „Heroji Halijarda“ – neuporedivo manje popularan od muzeja i spomenika jer treba platiti ulaznicu – nisu istorijski revizionizam, nego povratak na istorijska fabrička podešavanja. Ako je nešto u Srbiji bilo revizionizam, onda su to bili NOB, SFRJ-ot i kratkotrajna vlada Zorana Đinđića, tj. neuspeli (i nezgrapni) pokušaji da se od Srbije napravi uspešna zemlja. Svetislav Basara.