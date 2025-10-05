U redu je da budemo demokratska država, ali ne i sasvim slobodna

Kada Damir Zorić progovara, onda ne govori samo novi predsjednik Matice hrvatske, nego nam se kroz njega obraća sama Istina Hrvatskog Društva kao takva. A istina glasi: kulturu su nam oteli ekstremisti, podvalivši provokaciju umjesto umjetnosti, a na nama je da se ne valjamo u njihovoj ideološkoj kaljuži…

Iza Zorića ostaje temeljito obavljena partijska zadaća čiji se uspjeh mjeri dugom listom afera: od problematične trgovine dionicama Istarske i Hrvatske poštanske banke, preko privatizacije desetak dubrovačkih hotela, rasprodaje niza tvrtki kao što su virovitička Šećerana, Dalekovod i Tempo po diskontnim cijenama, pa sve do one najslavnije, prodaje Večernjeg lista za mizernih 20-ak milijuna njemačkih maraka nepoznatim kupcima skrivenima iza nekog off-shore računa na Djevičanskim Otocima.

Od špijunsko-političkih afera i privatizacijske pljačke devedesetih, preko lukrativnog financijskog sektora i titule prvog među poslodavcima pa sve do ađutanta mafijaško-nogometnog bossa regije, Zorićev curriculum vitae ispisuje tako ključne postaje 35-godišnjeg sazrijevanja hrvatskog društva i države. Boris Postnikov za Novosti